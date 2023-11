/ROZHOVOR/ Oblíbený sportovně hudební festival Footfest v Želči na Táborsku dostává další šanci na „život“. Noví pořadatelé Vojtěch Daňhel a Roman Neufus ze společnosti Danekr se rozhodli ho vrátit fanouškům v plné parádě.

Návštěvníky akce čeká řada novinek a skvělá dvoudenní akce. Zůstává duše a vize hudebního festivalu, vznikla nová grafická identita, webové stránky a hlavně nadupaný program. Organizátoři hledají i nové partnery a sponzory, kteří jim pomohou s inovacemi. Na otázky Deníku odpovídal za organizátory Vojtěch Daňhel.

Proč jste se rozhodli ujmout se legendárního festivalu, který v roce 2022 ohlásil konec?

Srdce nám bije pro hudbu a festivalovou kulturu, proto jsme s radostí převzali značku a název Footfestu. Jsme skupina nadšených pořadatelů kulturně-sportovních akcí a věrných fanoušků tohoto festivalu. Chceme mu dodat nový nádech, ale zároveň uchovat jeho duši. Nové logo, barvy a webové stránky jsou jen začátek. Naší misí je, aby se Footfest stal ještě úžasnějším místem setkání pro všechny milovníky hudby.

Jak bude Footfest ve vaší režii vypadat? Zachováte původní formát, nebo chystáte nějaké novinky?

Máme obrovský respekt k historii festivalu a snažíme se stavět na pevných základech minulých ročníků. Naším cílem je přidat vlastní kreativní nádech a inovace. Footfest 2024 bude dvoudenní hudební a kulturní oslavou, plnou energie a nových zážitků. Očekávejte kombinaci osvědčených prvků a svěžích novinek, které zpříjemní festivalový zážitek.

Kdy se obnovený festival uskuteční? Kde a za kolik mohou lidé pořídit vstupenky?

Festival se uskuteční v pátek 12. a v sobotu 13. července 2024, na fotbalovém hřišti v Želči u Tábora. Tento termín jsme si vybrali, aby navazoval na tradici Footfestu. Vstupenky jsou k dostání na Ticketstream.cz nebo v kamenných předprodejích v Táboře, Milevsku, Bechyni, Soběslavi, Vlašimi, Pelhřimově, Humpolci, Strakonicích, Prachaticích i Českých Budějovicích. Druhá vlna vstupenek je nyní v prodeji za 990 korun. Děti do 7,99 let a osoby se ZTP/P mají vstup zdarma. Více informací najdete na našich webových stránkách.

„Poslední“ ročník festivalu Footfest se uskutečnil loni v létě. Tehdy 16. ročník podle původních organizátorů v čele s Martinem Janouškem a mluvčí Ninou Cibulkovou navštívilo na dva tisíce lidí. Na dvou pódiích zahrálo celkem 21 kapel a interpretů. Během 15. ročníku v roce 2019, než přišla nucená koronavirová přestávka, se dokonce pařilo tři dny, od čtvrtka do soboty a návštěvníkům zahrál a zapíval třeba i Jaroslav Uhlíř. Rekordní návštěvnost pořadatelé zaznamenali v roce 2018, kdy přišlo více než šest tisíc lidí.

Na jaké kapely se mohou návštěvníci letos konkrétně těšit?

Footfest 2024 se chystá uvítat několik z nejvýznamnějších jmen české hudební scény. Na čele programu stojí Rybičky 48, oblíbená popová skupina, která je známá svou energií a schopností zapojit publikum do svých vystoupení. Jejich hity jako Kámoši nebo Zamilovaný/Nešťastná jsou známé širokému publiku a slibují skvělou atmosféru. Dalšími hlavními hvězdami jsou Queenie, kapela, která se věnuje interpretaci skladeb legendární skupiny Queen. Své umění předvedou v autentickém stylu, který osloví nejen skalní fanoušky Queen, ale i širší publikum. Folková scéna bude reprezentována kapelou Jelen. Tato skupina je známá svými emotivními texty a melodickou hudbou, která čerpá inspiraci z tradiční české folklorní scény.

To zní dobře, koho jste pozvali dále?

Pro milovníky tvrdší hudby je tu Krucipüsk, kapela s hardcore zvukem a energickými vystoupeními, která je známá svou schopností rozproudit diváky. Přijede i písničkář Pokáč, známý svými chytrými a vtipnými texty, a přinese na Footfest 2024 lehkost a humor. Jeho písně jsou oblíbené u všech věkových kategorií, což činí jeho vystoupení ideálním pro široké spektrum posluchačů. Protheus, další významná skupina v lineupu, nabídne svůj unikátní rockový zvuk a představí se v plné síle na pódiu.

Nezdá se mi, že by to mělo být všechno?

Není, v dubnu příštího roku navíc chystáme ještě jedno velké překvapení, odtajníme jméno 2. hlavní kapely. Jméno to je obrovské, z absolutní české rockové špičky a slibuji, že se rozhodně máte na co těšit.

A jaký chystáte doprovodný program a občerstvení?

Pro rodiny bude připravena zábavná zóna s program a atrakcemi pro děti, workshopy a podobně. Nebudou chybět ani sportovní aktivity jako tradiční dopolední turnaj v malé kopané. A co se týče občerstvení, můžete se těšit na VIP hospůdku od Plzeňského Prazdroje a mnoho dalších gastronomických zážitků.

Jaké jsou vaše plány do budoucnosti?

Naším cílem je vrátit Footfest na vrchol jihočeských akcí a vytvořit festival, který bude bavit celou rodinu. Plánujeme přivážet nejžádanější interprety a společně s našimi návštěvníky tvořit nezapomenutelné zážitky. Hledáme také strategické partnery pro spolupráci, aby Footfest pokračoval v růstu a inovacích.