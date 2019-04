Podle slov Zdeňka Kuncla, místostarosty města, součástí stavby je i úprava stávající jednosměrky v ulici 1. máje. „Z budoucího kruhového objezdu tak bude možné vyjet přímo směrem na Strakonice kolem čerpací stanice,“ vysvětlil.

Další změnou bude ale i vznik odbočovacího pruhu k čerpací stanici. Podle smlouvy by měla být křižovatka hotová do konce září. Celkové náklady na stavbu jsou více než dvacet šest milionů korun a bude prováděna ve třech etapách.

V první etapě, která by měla trvat do konce května, bude uzavřen výjezd z čerpací stanice směrem na Strakonice. „Zákazníci odtud budou vyjíždět směrem do města,“ popsal první změnu místostarosta.

Úpravu vítají i místní. Iveta Preslová z Vimperka si myslí, že pokud práce půjdou rychle a bez komplikací, určitě to do budoucna bude přínos nejen pro motoristy, ale také pro chodce, kteří tam přejdou bezpečněji.