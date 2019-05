Vimperk – Cenu na opravu fasády Městského kulturního střediska ve Vimperku, a v podstatě i to, zda je možné v příštím roce práce zrealizovat, by měli znát v první polovině června Vimperští.

Ti totiž chtějí nechat opravit soklové partie budovy, které po opravě volají už řadu let a navíc i celkově fasádu, která je zhruba dvacet let stará. „Pokud bude cena příznivá a firmy budou mít zároveň čas, mohli bychom se do práce pustit příští léto,“ uvedla Alena Szabová z odboru investic a údržby. Podle jejích slov město do výzvy na výběr dodavatele město předpokládanou cenu nezadávalo. V případě, že si z nabídek vybere, mohla by být akce zařazena do rozpočtu na příští rok. „Chceme opravit i jedno schodiště u budovy a další, nepoužívané, zrušit,“ doplnila k plánům Alena Szabová.