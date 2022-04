Projekt na úpravu prostoru po bývalé prodejně je hotový. Vimperští vybírají stavební firmu.Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková

Pět milionů korun, které město získá z dotace, tak využije na jinou investici. Během několika týdnů se může podle informací místostarosty Zdeňka Kuncla začít stavět. „Ve středu 30. března komise vybrala dodavatele stavby. Do výběrového řízení se přihlásilo šest firem. Jméno ale zveřejníme až po odsouhlasení radou města zřejmě v příštím týdnu,“ uvedl. Hned po uplynutí zákonných termínů se firma pustí do práce a podle všeho stihne i termín, který nedávno zmínila starostka Jaroslava Martanová. „Chtěli bychom mít ten prostor u zimního stadionu hotový do konce října,“ naplánovala.

Dotace z investičního fondu:

- V kategorii občanská vybavenost dostala peníze obec Zdíkov ve výši 1,5 milionu na zajištění Pošty Partners.

- V kategorii infrastruktura získala obec Nebahovy 1,5 milionu korun na dostavbu vodojemu a Kubova Huť 4 miliony korun na intenzifikaci a navýšení kapacity ČOV.