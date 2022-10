"Za situaci, kdy již nyní nemůže reálně provozovat podstatnou část své činnosti, nese plnou odpovědnost sama dlužnice (JHMD). Nic na tom nemění ani její následná sdělení ohledně náhradní autobusové dopravy, které naopak vzbuzují pochybnosti o pravdivosti údajů týkajících se finanční situace dlužnice, když na jednu stranu uvádí nedostatek disponibilních finančních prostředků (včetně úhrady mezd zaměstnanců), a na straně druhé je schopna obratem zajistit dopravní obslužnost autobusy," uvedla v odůvodnění soudkyně Pavlína Glaser Hrůzová. Nelze s jistotou říci, že firma poctivě uvedla soudu všechny své věřitele, dodala. Jednání, kde se přezkoumají pohledávky, bude příští rok v lednu.

Krajský soud zahájil 7. září s JHMD insolvenční řízení. Firma měla ke konci června 140 věřitelů, dlužila 160,7 milionu korun. Firma nemá na splácení, argumentuje tím, že jí Kraj Vysočina neplatí poplatek za použití dopravní cesty. Kraj Vysočina to odmítá, uvádí, že postupuje podle platné smlouvy. Kvůli problémům firmy chystá kraj Vysočina novou autobusovou linku. Firma má reorganizační plán, který přijala nadpoloviční většina věřitelů, řekl ČTK v září předseda správní rady JHMD Boris Čajánek.

Hradecké úzkokolejce hrozí v krajním případě zánik, obcím na trati vlaky chybí

JHMD nevyplatila v září zaměstnancům mzdu, protože jí chybí peníze. JHMD má asi 80 zaměstnanců.

Soudkyně v odůvodnění připomněla, že spory JHMD s Krajem Vysočina trvají několik let a "nelze reálně počítat s tím", že by od něj firma získala do půlroku 108 milionů korun, jak předpokládá. "Tento příjem deklaruje jako jeden ze stěžejních pro účely splnění reorganizačního plánu," uvedla soudkyně. Kraj Vysočina je ochoten místo žádaných 108 milionů Kč zaplatit na dodatcích ke smlouvě asi 5,5 milionu.

Soudkyně dále uvedla, že firma soudu zamlčela fakt, že s ní Drážní úřad vede řízení o odejmutí licence. Firma poslala minulý čtvrtek Drážnímu úřadu žádost o vydání osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy. Úřad má na rozhodnutí lhůtu až 120 dnů. Další z nutných podmínek je mít jednotné osvědčení o bezpečnosti provozovatele drážní dopravy, které JHMD končí k 16. říjnu.

O tom, zda řešit úpadek formou reorganizace, musí rozhodnout schůze věřitelů, uvedla soudkyně. Podle ní není zřejmé, z čeho firma usuzuje, že se jí do půlroku povede uspokojit věřitele. Soudkyně také určila firmě insolvenčního správce.

VIDEO: Smutek i naděje. Tak odjel poslední vlak z hradeckého nádraží úzkokolejky

Jihočeský kraj pozastavil 27. září firmě JHMD platby za provoz vlaků na úzkokolejce. Kraj uvedl, že je nebude vyplácet do doby, než soud určí firmě insolvenčního správce. JHMD uvedly, že peníze od Jihočeského kraje jsou zásadní pro to, aby vyplatily mzdy a zajistily provozní financování. Pokud JHMD přestanou jezdit, Jihočeský kraj nasadí autobusy, řekl ČTK koncem září hejtman Martin Kuba (ODS).

Firma vlastní a provozuje úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Vlaky vyjely naposledy v neděli odpoledne. Firma bude 17. října jednat na ministerstvu dopravy o tom, že by úplatně převedla na stát trať Obrataň – Kamenice nad Lipou.

Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Vlaky v minulých letech podle staršího vyjádření firmy přepravily ročně zhruba 400.000 cestujících.

Kuba: Kraj vypoví JHMD smlouvu, nasadí autobusy

Jihočeský kraj vypoví smlouvu firmě Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) smlouvu. Na dotaz ČTK to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Dopravu tam kraj podle hejtmana zajistí autobusy. Firma Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), která provozuje dopravu na úzkokolejce, je v úpadku. Rozhodl o tom dnes Krajský soud v Českých Budějovicích. Reorganizaci zamítl. Soud má pochybnosti o pravdivosti údajů, které firma uvedla ohledně své finanční situace. Soud dospěl k závěru, že návrhem na povolení reorganizace sleduje firma nepoctivý záměr. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku.

"Povede to (úpadek a nepovolení reorganizace) k vypovězení smlouvy a nahrazení (vlakové) dopravy našimi autobusy," řekl Kuba. Jihočeský kraj pozastavil 27. září firmě JHMD platby za provoz vlaků na úzkokolejce. JHMD uvedly, že peníze od Jihočeského kraje jsou zásadní pro to, aby vyplatily mzdy a zajistily provozní financování.