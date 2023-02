Jihočeský Finanční úřad se snaží ulehčit podání daňového přiznání lidem z menších měst a obcí kraje, kde nejsou finanční úřady. A tak i letos jeho úředníci vyrazí do terénu a lidé mohou přiznání podat v místě svého bydliště nebo ve městě, kam mají blíž než do Prachatic či Vimperka. Úředníci finanční správy vyjedou také do Volar a Netolic.

Termíny výjezdů:



Volary - středa 8. března od 9 do 16.30 hodin MěÚ Volary

Netolice - pondělí 13. března od 9 do 15.30 hodin MěÚ Netolice

Navíc Finanční úřad v Prachaticích bude mít stejně jako všechny jiné úřady v kraji rozšířené úřední hodiny, a to v době od 27. března do 3. dubna. „Daňové přiznání bude možné podat v čase od osmi ráno do pěti hodin odpoledne,“ řekla Jana Králová. Jedním dechem ale dodává, že nejjednodušší a nejrychlejší je podat daňové přiznání elektronicky prostřednictvím on-line finančního úřadu. „Přihlásit se do něj je možné například pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou,“ doplnila mluvčí jihočeského finančního úřadu.

Až do pondělí 3. července mají lhůtu delší ti, za které daňové přiznání podává poradce nebo advokát. „Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,“ připomněla Jana Králová.

Daňovou povinnost na dani z příjmů fyzických osob lze uhradit v hotovosti na pokladně Územního pracoviště v Českých Budějovicích, převodem na účet 721-77627231/0710 nebo poštovní poukázkou.