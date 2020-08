Přípravy na prachatický Festival VivatVila! finišují. Program bude v ulicích, koncerty v Kralově vile

Loňský nultý ročník festivalu Vivat Vila se vydařil. Jeho pokračování se plánuje na příští víkend. | Foto: Deník / Redakce

Týden zbývá sourozencům Staňkovým z Prachatic na „ladění“ detailů Festivalu Vivat Vila! Když Barbora, Libor a jejich přátelé začínali s přípravou festivalu, netušili, že zase získají Kralovu vilu do pronájmu. Festival proto plánovali v ulicích Prachatic, jeho hlavní část - koncerty pak v přírodním areálu na Parkáně. Nakonec se v ulicích města odehraje doprovodný program a koncertní část bude právě v Kralově vile v prachatické Nádražní ulici. „Chceme dostat lidi do města, ukázat jaké má historické centrum potenciál,“ vysvětluje Libor Staněk. Jeho sestra Barbora Koritenská upřesňuje: „Prachatickým ukázat, že to jde, a přilákat na akci turisty. V sobotu chystáme sdílený oběd.“ Lákadlem by mohly být páteční komentovaná prohlídka Kralovy vily a v sobotní prohlídka právě rekonstruovaného kostela sv. Jakuba s historikem Pavlem Fenclem. Organizátorům Festivalu VivatVila! se podařilo domluvit volné vstupy do všech památek a muzeí ve městě. "Stejně jako to bývá při Dnech evropského dědictví," doplňuje Barbora Koritenská. Libor Staněk dodává, že se na festivalu představí špičky současné tuzemské alternativní kytarové scény jako jsou kapely Kalle, Please the Trees, Dingo, B4, Sinks a další. V doprovodném programu v Čajovně U hrušky představí svůj novým román Jiří Hájíček.