/VIDEO/ Gastronomický festival Naše chutě již řadu let nabízí lidem v Táboře možnost ochutnat vybrané lahůdky z nejen táborských restaurací. Letos stejně jako loni spojil síly s uskupením Pomoc Ukrajině Tábor a v sobotu již podruhé společně nabídli návštěvníkům možnost ochutnat ukrajinskou kuchyni a hlavně podpořit dobrou věc.

Festival Chutě Ukrajiny už podruhé nabídl jídlo a hudbu. Především ale pomáhal. | Video: Deník/Jiří Dintar

O hudební doprovod se postarali Ondřej Kříž a Pedram Dilmaghani, Bára Poláková a David Hlaváč, Petra a Jára Bártovi a také kapela ColdFighters.

"Jan Čulík je můj velký kamarád, a když jsem se dozvěděla, že tuto akci spolupořádá, neváhala jsem. Mám velkou radost, že můžu aspoň takhle malinkou formou pomoci," uvedla Bára Poláková, která se na festivalu zastavila cestou na své jiné vystoupení na severu Čech.

Zdroj: Deník/Jiří Dintar

Festival nadchl i návštěvníky, mezi které patřila také Kateřina Zelová. "Je tu skvělé jídlo a příjemná atmosféra. Nejvíc jsem si pochutnala na ukrajinské polévce bograč. Skvělá byla také hudební vystoupení, nejvíc se mi líbil zpěv Ondřeje Kříže. Jde o jednu z nejpříjemnějších akcí v Táboře na přelomu jara a léta," sdělila.

Na dospělé čekalo jídlo a hudba, děti si kromě toho na festivalu mohly užít nafukovací skákací hrad či malování po obličeji. Návštěvníků se na zahradě táborské Střelnice vystřídaly během dne stovky.

"Také letos jsme nabídli svou pomoc, projekty Naše chutě a Pomoc Ukrajině Tábor se spojily, aby opět podpořily Ukrajinu a ukrajinské lidi. Letos se oproti loňsku restaurace nezapojily, všechno jídlo je vařené ukrajinskou komunitou z Tábora," vysvětlil jeden z pořadatelů Jan Čulík. Ukrajinských žen se do přípravy jídel zapojilo kolem dvacítky.

Radost z vydařené akce neskrýval ani Vasyl Yurkiv ze spolku Pomoc Ukrajině Tábor. "Loni jsme ještě neměli zkušenosti a nebylo to tolik rozjeté. Dnes už lidé znají ukrajinská jídla a vědí, na co mají chuť. Letos jsme udělali například třicet kilo šašliku a už je skoro pryč, přitom je teprve krátce po poledni. Lidem zkrátka chutná. Největší zásluhu na tom mají naše ženské," uvedl se smíchem.

Peníze také letos poputují na pomoc Ruskem napadené Ukrajině. "Peníze chceme rozdělit, část by mohla jít na pomoc dětem, aby si třeba mohly udělat výlet do České republiky, podívat se třeba na zámky nebo do zoo. Další část pak chceme použít na nákup potřebného vybavení pro naše vojáky, ať už trvanlivé potraviny nebo třeba termovizi či přístroj na noční vidění. Je to sice drahé, ale co jsou peníze, když se jedná o lidský život," uzavřel.

Loni se na pomoc Ukrajině během festivalu Chutě Ukrajiny vybralo zhruba sto tisíc, letos doufají pořadatelé v podobný výsledek.