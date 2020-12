Šestnáct různých podnikatelů v celém Jihočeském kraji v letošním roce získalo ocenění Spokojený zákazník. Cenu každoročně vyhlašuje Jihočeský kraj a o nominaci svého oblíbeného obchůdku či hospůdky se starají sami zákazníci.

Prachatický Farmářský obchod získal cenu Spokojený zákazník. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Mezi letošními oceněnými titulem Spokojený zákazník 2020 Farmářský obchod Prachatice. Martin Patras, majitel obchodu, netuší, kdo ze zákazníků jeho obchůdek nominoval. Nepostřehl ani, že by do obchůdku přišli komisaři zjistit, jak to tam vlastně chodí. Ocenění si moc váží a už se těší, až oficiální certifikáty o udělení ceny dorazí na jeho adresu, aby je mohl v obchůdku vystavit. "Jsem na to moc hrdý," říká s tím, že cena je parádní reklama pro jeho podnikání, zvlášť v letošním koronavirovém roce. "Nejzásadnější je ale pro mě to, že nás mají lidé rádi a máme ve městě dobrou pozici," vysvětluje.