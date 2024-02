Ve čtvrtek dopoledne by řidiči na Prachaticku měli počítat se zdržením na silnicích, do provozu vyrazí traktory v rámci protestu proti evropské zemědělské politice. Zemědělci z Prachaticka zamíří na hraniční přechod ve Strážném.

Zemědělci na Prachaticku se ve čtvrtek 22. února připojí k protestu. Pojedou na hraniční přechod Strážný. | Video: Deník/ Zuzana Kyselová

Zástupci agrární komory na jihu Čech odhadují, že z Prachaticka se do protestní akce zapojí zhruba pět desítek strojů. Protestní jízdy na jihu Čech jsou naplánované na čtvrtek 22. února mezi desátou a dvanáctou hodinou dopoledne. Ředitel prachatické pobočky agrární komory Petr Holub uvedl, že zemědělci z Prachaticka vyrazí směrem na hraniční přechod Strážný. Připraveny jsou dvě trasy. První z nich je Strakonice - Volyně - Vimperk - Kubova Huť - Horní Vltavice - Strážný. Druhá pak od Prachatic na Libínské Sedlo, Volary, Lenoru a Strážný. K této skupině by se měli přidat další strakoničtí zemědělci, a to ti, kteří přijedou od Vodňan. Je tak možné, že na hranice s Bavorskem dorazí až stovka strojů. Na přechodu Strážný se vozidla zastaví a sešikují se. „V jeden čas budou houkat a při otáčení techniky na chvilku zablokují průjezd,“ uvedli k plánovanému protestu zástupci jihočeské agrární komory.

Zdroj: Deník/ Zuzana Kyselová

Zpět farmáři pojedou společně s tím, že v průběhu trasy se budou oddělovat jedni směr Lenora, Volary a Prachatice a druzí pojedou Horní Vltavice - Kubova Huť - Vimperk. Strakoničtí zemědělci, kteří se k protestu připojí pak budou pokračovat směrem na Volyni a Strakonice.

Čtvrteční akce je společným evropským protestem zemědělců. V ten den ho budou pořádat zemědělci ve střední a východní Evropě. V Česku za ním stojí Agrární komora České republiky a podle jejího prezidenta Jana Doležala je namířený proti politice EU. „Cílem není jakkoliv znepříjemnit život lidem, ale především upozornit české i evropské politiky na problémy farmářů. Ti se potýkají s nízkými výkupní cenami komodit a zároveň vysokými náklady, které ještě rostou kvůli řadě populistických politických rozhodnutí,“ objasnil.

Cestu do Freyungu zpomalí traktory. Farmáři v pátek chystají protestní jízdu