Mezi tím, co si rodiče budou vybírat zboží o pěstitelů z Prachatic a širokého okolí, se děti tentokrát mohou zabavit ve tvořivé dílně. „Připravili jsme textilní dílnu, ve které Růžena Vinciková předvede a přítomné naučí šití látkových pytlíků,“ upřesnila Kateřina Kulhánková Čejková. Trh se koná za počasí a skončí hodinu po poledni.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.