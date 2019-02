Jižní Čechy - Letos si neužil ani den volna. Nemůže si dovolit platit mnoho zaměstnanců, o středně velké stádo dojnic se stará od rána do večera vlastníma rukama. Bez nároku na mzdu. A ještě prodělává desítky tisíc korun měsíčně.

Na jatka pošle zanedlouho několik dojnic. Nevyplatí se mu. V situaci, kterou pod podmínkou zachování anonymity líčí jihočeský zemědělec, není zdaleka sám. I mnozí z jeho kolegů jsou nuceni likvidovat mnohdy i nově vybavené farmy. „Velmi nízké výkupní ceny mléka povedou ke snižování počtu krav. A teprve to začne. Obyčejně jdou na jatka krávy až v okamžiku, když se vydojí, a to přijde teď na podzim,“ varuje před likvidací živočišné výroby tajemník Agrární komory ČR Jan Záhorka.

Z čeho splatí úvěr?

„Zatímco loni jsem z prodeje mléka získal dvě stě padesát tisíc měsíčně, letos je to jen sto dvacet. Za litr dostanu polovinu ceny, než před rokem, jen pět korun čtyřicet. Když pak připočítám náklady, jsem šedesát tisíc v minusu,“ povzdechl si farmář.

Má proč. Láme si hlavu, z čeho bude splácet úvěr, který si bral za zcela jiné situace. Jako fyzická osoba ručí vlastním majetkem.

Třebaže jihočeští zemědělci prakticky sousedí s podnikateli ve stejném oboru v Rakousku, pracují za diametrálně odlišných podmínek. Dotace, na které se může spolehnout český farmář, dosahují jen 55 procent peněz, které dostávají jeho sousedé na opačné straně Šumavy.

„Jednáme s politiky, hledáme cestu, jak z českého zemědělce udělat konkurenceschopný subjekt. A řešení není v soutěži zemědělců, nýbrž rozpočtů, jde o výše dotací,“ připomíná Záhorka.

Ministr zemědělství Jakub Šebesta včera poukázal na rozdíly mezi vysokou nabídkou a nízkou poptávkou na trhu s mlékem. „Existují dva způsoby řešení. Buď se sníží produkce nebo zvýší spotřeba,“ nabízí. Zároveň ale nedoporučuje zemědělcům, aby příliš snižovali stavy svých stád, protože tento trend nepanuje nikde v Evropě. „Ke zvýšení spotřeby by mohl dopomoci například náš projekt Školní mléko,“ dodává.

Příliš optimistických slov v tomto směru neměl pro jihočeské zemědělce ani prezident Václav Klaus, když včera zahajoval Zemi živitelku. Potvrdil, že jejich situace není lehká, ale připomněl, že se různě vyvíjí.

„Rok 2007 a první polovina roku 2008 byly pro zemědělce velmi příznivé cenami komodit. Pak nastane horší období, s tím musí každý ekonomicky uvažující člověk včetně zemědělců počítat. Pomoci si musí každý zemědělec sám a spoléhat na vnější záchranu státu, tudy cesta asi opravdu nevede,“ řekl prezident.

Kriticky se vyjádřil na adresu Evropské unie. Systém, jakým rozděluje dotace, vytvořil podle něj nerovnost mezi jednotlivými státy. Za elementární fakt označil to, že zdejší zemědělci mají dotace o hodně nižší než jejich kolegové na druhé straně hranice.

„Ale je to prostě realita a je třeba se s ní poprat a nějak vypořádat. Byl bych radši, kdyby se do toho Evropská unie nepletla vůbec a žádné dotace, které ve své jednotné zemědělské politice dělá, bych nedělal. Jestli mají dotace vylepšit, nebo zrušit, já bych byl pro to zrušení,“ doplnil Václav Klaus.