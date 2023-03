Martin Janda, který tento outdoorový filmový festival před lety do Volar přivedl, připravil ve společenském sále radnice ve Volarech opět pro zájemce zajímavý program. Šest hlavních filmů a jeden navíc a o přestávce tradiční soutěž losovačka o knihy.

| Foto: Ladislav Beran

Začalo se strašidelně na Madagaskaru, kde skupina Čechů chtěla potkat se strašidlem Kalahari, je to jako hledat Yetiho a tak místy běhal mráz po zádech, potom se šlapalo na kole do vysoké výšky tak, aby do výšky víc jak 6 000 metrů na sopku Tupungato nad mořem vyšlápl bike cyklista, alespoň s kolem na zádech, aby byl pokořen světový rekord. Výšková nemoc a postupné docházení sil, ale obrovské lidské vzepětí přinesl tento film. Poté se cestovalo s manželkou dvojicí na Bafinův ostrov, jelo se divokými vodami, přes jezy, slapy a skákalo se na kajaku z vysokých vodopádů, úžasný zážitek i na plátně. Zajelo se na slunou Malorcu. Lezlo se do výšek skal, což by nebylo až tak zajímavé, jenže film ukázal horolezectví jako motivace pro neslyšící. Úžasný film plný kamarádství a soudržnosti skupiny lidí s handicapem. Končilo se tak nějak divně, příběh začal svatbou a po té interesantní novomanželkou cestou, která měřila přes 8 000 kilometrů na jedné z nejdelších cyklo tras světa přes USA. Nejdelší svatební cesta? To je název tohoto filmu a proč ten otazník no na něj najdete odpověď někde, kde festival pokračuje. Závěr patřil tichu a ne ledajakému, útěk do alpské přírody Švýcarska je o tom, že ticho opravdu léčí a to bylo vše.

Příznivce adrenalinu, napětí, i strachu nic nevyvedlo z míry a ze sálu si odnesli velmi pěkné pocity a závěrečným potleskem poděkovali Martinovi Jandovi za pokračování této akce.

Ladislav Beran