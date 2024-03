Letošní Expediční kamera přišla do začátku března a promítalo se 7 filmů. Tvářemi letošního ročníku jako by byly vynikající sportovci a to Adam Ondra ve filmu Lezci. V tomto snímku, který exkluzivně pro Expediční kameru natočil nejlepší český lezec historie Adam Ondra představuje lezecký sport. Lezecký sport a jeho limity Adam posouvá již od dětského věku zde nabízí, nejen jeho, ale představuje mladého nadějného lezce Pepu Šindela, který již v 15 letech vylezl cestu na obtížnost 9+, což v jeho věku nikdo nezvládl. Příběh stojí za to a je důvodem proč na letošní promítání v některých místech, kde expediční kamera probíhá zajít.

Druhou tváří je rovněž sportovec, olympijský medailista, mistr světa a vynikající tanečník Vavřinec Vávra Hradílek. Film Expedice Ganga Vávrova výzva je o tom jak podporuje jeden charitativní projekt a projíždí při tom na zapůjčeném kajaku řeku Gangu. Při tom ujede 121 kilometrů ve prospěch Bangladéšských dětí ze slumu Čalantika z Dháky. I tento film stojí za to vidět.

