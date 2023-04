Bohemia JazzFest se po sedmi letech vrací do Prachatic

O fotovoltaice, která by snížila náklady na provoz, mluví například jednatel Tepelného hospodářství Petr Kolín už několik let. Projekt jako takový má v šuplíku už čtyři roky. Od té doby se ale situace na trhu s energiemi změnila. „Tehdejší návratnost takové investice byla tak časově náročná, že se nevyplatila. Zajímavá nebyla ani výkupní cena elektřiny. Dnes je všechno jinak a hlavně doba návratnosti je mnohonásobně kratší, takže vlastní fotovoltaika vyplatí,“ srovnává Petr Kolín.

Tepelné hospodářství Prachatice řeší energii pro společnosti po vlastní ose, a tak začátkem letošního roku Petr Kolín vytáhl připravenou dokumentaci, nechal zaktualizovat energetický posudek, aby mohl projekt přizpůsobit současné situaci, a požádal o smlouvu na připojení fotovoltaické elektrárny tepelného hospodářství do veřejné sítě. „Vyjádření čekám každým dnem,“ doplnil. Ve chvíli, kdy bude mít jednatel tepelného hospodářství za sebou „papírovou bitvu“, začne hledat firmu, která fotovoltaické panely do areálu Tepelného hospodářství Prachatice nainstaluje. „Zároveň diskutujeme o možnosti dotačních peněz,“ ujistil. Podle propočtů by instalace panelů měla vyjít na zhruba 3,5 milionu korun. „Je dost pravděpodobné, že fotovoltaiku zafinancujeme sami, peníze na to máme připravené, dotace se ovšem nezříkáme,“ upřesnil.

Fotovoltaické panely by se měly zatím objevit na předávací a výměníkové stanici v areálu kotelny na sídlišti. Právě tyhle objekty mají nově opravené střechy. Petr Kolín se ale neříká možnosti dalšího rozšíření. „Vyčkáme na posudek firmy, kterou najalo město, a důležitá bude i celková energetická koncepce města. Pak můžeme diskutovat o možném rozšíření,“ plánuje jednatel prachatické městské společnosti.

Pokud vše půjde podle plánu Petra Kolína, chtěl mít fotovoltaické panely nainstalované v létě. Plánuje využití vlastní elektřiny v rámci teplárny na předehřev teplé vody, čímž by se mohla snížit spotřeba plynu či dalších komodit potřebných pro ohřívání vody. Druhou variantou je prodej do veřejné sítě. „Částky z tržeb za prodanou elektřinu by pomohly snížit náklady na provoz celé společnosti,“ uzavřel Petr Kolín.

