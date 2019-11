Šumavská legenda Emil Kintzl a režisér Jan Fischer v krátké době již potřetí zavítají do Volar. Při předchozí návštěvě totiž v okolí města natáčeli další z dílů Zmizelé Šumavy a slíbili, že zde pokřtí jak celou pátou řadu seriálu, tak i druhý díl knihy Zmizelá Šumava.

Při natáčení na Soumarském mostě nesměla chybět návštěva expozice opevnění z roku 1938. | Foto: Jaroslav Pulkrabek

„Šumavský křest seriálu a knihy se uskuteční 7. listopadu. To datum jsme zvolili záměrně, neboť se slavilo VŘSR a tak si to Emil snadno zapamatuje. Konat se bude v radničním sále, a to od 18 hodin,“ pozval na křest ředitel volarského KICu Jaroslav Pulkrábek, kterého s Emilem Kintzlem spojuje skautské přátelství.