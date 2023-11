„Tentokrát mi telefon nezvedl a ani se neozval zpátky. Tušil jsem, že je to špatné,“ vyjádřil se Josef Kabláč.

Jak byste Karla Schwarzenberga popsal?

Jako politika s velkým P. Vždy uměl volit ta správná slova, byl vždy velmi dobře informovaný a měl velmi dobré styky v zahraničí. Potkali jsme se v životě mnohokrát a vždy měla tato setkání vysokou úroveň. Velmi mu záleželo na tom, aby byly věci dotažené dokonce. Když za mého působení v Senátu začaly práce na E4 z Nové Hospody na Prahu, říkal: Pane senátore, až se silnice dostane k Čimelicím, pomohu vám v pokračování. Bohužel, v roce 2008, když jsem v Senátu skončil, skončil i tento záměr. Nebyla už vůle pokračovat. Je to škoda, protože pan Schwarzenberg by svoje slovo jistě dodržel.

Mluvíte o pracovních setkáních, ale jaké byly vaše soukromé vztahy?

Kníže Karel Schwarzenberg patřil mezí nejbližší, řekl bych osobní, přátele.

Zmínil jste zahraničí. Jak ho vnímaly státy kolem nás?

Kdykoliv jsme přijeli například do Španělska, Portugalska, Anglie i jinam, představitelé všech zemí projevovali Karlu Schwarzenbergovi velkou úctu.

Karel Schwarzenberg se v roce 2013 pokoušel také o prezidentské křeslo. Neuškodilo mu to?

Odpovím trochu jinak. Když kandidoval do Senátu za náš region, říkal jsem mu, že to bude mít těžké. Že tady je spíše dělnický region a hlasy tady nezíská. To se potvrdilo, nakonec uspěl za Prahu.

Můžete říct, jaké podle vás měl Karel Schwarzenberg vlastnosti, které třeba řadě současných politiků chybí?

Měl osobitý šarm, uměl jazyky, velmi dobře znal historii. A věděl, že základ země je podpora zemědělství. Když jsem měl projev u příležitosti zvolení Václava Klause prezidentem, řekl, že nic lepšího ještě neslyšel. Velmi jsem si toho vážil a vážím si těchto slov i po jeho odchodu.

Jaká příhoda se vám v těchto dnech vybavuje?

Je jich mnoho. Například když v Záhoří otevírali opravený kostel a pan farář nás pozval na oběd. Senátoři, děkuji vám, že jste přijeli. Jen u vás, a obrátil se na Karla Schwarzenberga, se mi zdálo, že podřimujete. A kníže odpověděl: Oči podřimovaly, ale sluch je v pořádku. Poslouchal jsem každé vaše slovo, pane faráři.