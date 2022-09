"Zakládám si na lokálnosti, vysoké kvalitě surovin a tradičních postupech při jejich zpracování. A po letošním ročníku mám velkou radost, že hvězdičku získaly už celkem tři moje výrobky ze skvělých švestek z Hoříkovic u Prachatic," říká Jozefína Růžičková.

Ocenění na různých soutěžích přitom marmelády Rose Garden získávají pravidelně, a to již od roku 2015, kdy bodovaly ještě v kategorii home made produktů ve světové soutěži citrusových marmelád. Rose Garden si zakládá na jen těch nejlepších surovinách. S výjimkou citrusových plodů a exotického koření čistě lokálního charakteru. Od lokálnosti se odvíjí i sezonnost, suroviny na svoje výrobky nenakupuje z druhého konce světa, a tak má nejvíc napilno v létě, kdy jsou všechny ty višně, švestky nebo třeba jahody v hlavní sezoně. Na vlastní zahradě pěstuje sibiřské kiwi, muchovník, rakytník a žlutomasý dřín, chodí sbírat šípky a další plody tak, aby svým zákazníkům mohla poskytnout jen to opravdu nejlepší, co šumavská příroda nabízí. Džemy od Rose Garden obsahují 52 % cukru, což je dle příslušné vyhlášky v podstatě minimum pro „extra džem méně sladký“. O to víc si v nich vychutnáte plnou chuť ovoce.

Prachatické džemy z jahod, višní, švestek i fíků porotce oslnily

Úspěch na letošním ročníku Grate Taste Awards se Jozefína Růžičková rozhodla oslavit také změnou loga a novým vzhledem etiket. To pro ni vytvořila pražské agentura Cocoon, na jejichž práci narazíte i na obalech známých českých piv a dalších nápojů i řady jiných potravinářských i drogistických výrobků. A co nový vzhled a tradiční obsah splňuje? Rose Garden je kreativní, jedinečná, respektuje tradiční postupy a v neposlední řadě vám zajistí požitek z výjimečné chuti.

I letošní ročník byl pro Rose Garden úspěšný a ocenění získaly tyto výrobky:

• Švestkový džem: 1 hvězda (simply delicious – jednoduše delikátní)

Z hodnocení porotců: „Džem temně rubínově červené barvy a jemného švestkového aroma. Půvabně vybalancovaná vůně ovoce a kyselosti … Není zbytečně přeslazená ani převařená, takže švestky voní jako čerstvé.“

• Švestkový džem s arónií: 1 hvězda (simply delicious – jednoduše delikátní)

Z hodnocení porotců: „Skvělé ovocné aroma … Švestky a arónie jsou dokonale vyvážené … Oceňujeme, že v džemu není jediné zrníčko … Nádherná sytá tmavě švestková barva.“

• Chilli džem: 1 hvězda (simply delicious – jednoduše delikátní)

Z hodnocení porotců: „6 % chilli nezní moc, ale wow, tenhle džem má šmrnc! Tak akorát sladký, tak akorát ostrý … Výrazná červená barva okamžitě upoutá vaši pozornost … Jemné rajčatové tóny ve vůni, skvělý poměr sladkosti a kyselosti … Džem zanechává v ústech příjemný pocit. Výborně!“

• Nakládané okurky: 1 hvězda (simply delicious – jednoduše delikátní)

Z hodnocení porotců: „Tyto malé okurky vypadají skvěle. Jsou křupavé, jejich vůně vyvážená a lákavá … Vyváženost cukru, octa a kopru funguje dobře … Splňují vše, co si od nakládané zeleniny přejete … Opravdu dobrá svačinka nebo příloha.“