Začalo se v sobotu ve velkém stylu, neboť Olga Lounová hlavní host slavností, se svou skupinou předvedla fantastickou show, do které zapojila diváky a pro známou píseň Láska v housce si na pódium pozvala volarské děti. Bylo to krásné vystoupení, které skončilo písní Optimista a opravdu naladila návštěvníky k optimistickému a pěknému dni. Bylo vidět, že herečka, zpěvačka a pilotka rallye vozidel má adrenalin v krvi.

Program pokračoval pečením v specialit a chleba v muzejní peci, které bylo pod taktovkou mistra Velké lože pecařské Augustina Sobotoviče, v poledne hrál V-band ZUŠ Volary, probíhala dřevorubecká show Euro Jack, aby s úderem druhé hodiny odpolední přišla Mezinárodní zábavná soutěž O putovní dřevák. Ta pro letošní rok přinesla změnu jedné discipliny, a tak místo tradičního šplhu bylo zatloukání hřebíků na rychlost a změnilo se i složení týmů. Čtyři týmy se po letech vrátily před radnici. Partnerská města Volar, Perlesreut, Walen ander Tratnach a Walern im Burgenland tvořeny čtyřmi zástupci radnice, Volarské reprezentovali starosta Vít Pavlík, radní Petr Horálek, tajemník úřadu František Pokorný a Jaroslav Pulkrábek. Na úvod všichni uctili vzpomínkou dlouholetého rozhodčího soutěže Milana Míka a poslali mu pozdrav k nebeské bráně. Zajímavé boje rozhodla po řezání pilou, přenášení pyramidy, hodem na kuželky až poslední disciplina, kterou bylo zatloukání hřebíků. Vítězem soutěže se stal Perlesreut, a tak se Putovní dřevák podruhé za sebou stěhuje do Bavorska. Stříbro patří domácím, bronz putuje Walernu an der Tratnach a čtvrtí byli radní z Walernu im Burgenland.

Po soutěži probíhal dál program, kde si vybrali mladí, starší i ti nejmenší. Netolická pětka a Doubravanka v lidovém tónu na tržišti, dětský hrad, aqua zorbink a zajímavé skákadla v parku u autobusového nádraží patřily dětem, stejně jakou hotelu Bobík skákací hrad a fotbálek. Folková skupina Bonsai, po ní návrat do šedesátek se zpěvákem Karlem Kahovcem a na závěr rozproudili náměstí Parkáni, ti se po roce vrátili a opět to byla strhující jízda, až k závěrečnému ohňostroji, který ukončil sobotní část.

Neděle patří pochodu v dřevácích a snaha pokořit rekord v počtu pochodujících kolem náměstí. Tomu ale předcházelo divadelní představení pro nejmenší Peklo s ježibabou ve Volarském muzeu. Na náměstí zatančil taneční soubor Roma Star, proběhla zde zajímavá ukázka dřevorubců z Mimoně, kteří předvedli, jak se soutěží v zajímavém parkúru. Nasazení řetězu na pilu na čas, odvětvování a týmovou soutěž. Po celou neděli hrál Přímý přenos a po jedenácté hodině se vydal cestou vzhůru od radnice již zmíněný pochod. Padne, nebo nepadne onen rekord z roku 2010, kdy trasou klapalo na nohou účastníků 263 v dřevácích, či mejšlácích? No a letos ano, letos se to povedlo. Po osmi letech klapalo stejnou trasu neuvěřitelných 310 majitelů dřeváků či mejšláků. Rekord padl a pan Vilém Doležal z agentury Dobrý den Pelhřimov konstatoval: "Dnes(neděle 18. 8., pozn. red.) je pro vás velký den Volaráci, neboť jste vytvořili nový rekord pochodujících lidí v dřevěné obuvi, který bude zapsán do České knihy rekordů."

Paráda a dřevěný jedinečný potlesk to jen stvrdil. Nejmladší účastnicí pochodu byla třítýdenní slečna Markétka, nejvzdálenější účastník pan Miroslav přijel z ostrova Tenerife a po 4044 kilometrech si u nás s radostí zaklapal a nejstarší dámě paní Zdeňce bylo 88 let. Za to, že se aktivně zúčastnila a krásně si zaklapala, se jí dostalo velkého obdivu a dlouhého potlesku. Na závěr dodávám, že náměstí bylo po oba dny jeden velký dřevěný jarmark, který se líbil, ukázky některých řemesel byly velmi pěkné. V průběhu slavností byli pokřtěni dva nováčci, a to maskoti města Volar, kteří budou součástí připravované naučné stezky a jsou jimi Volaran a Ondřej z Volar, který byl v první zmínce o městu pod Bobíkem.

Ladislav Beran