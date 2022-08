Osmák Jakub se během proslovu Andreje Babiše údajně zmocnil reproduktoru a pokusil se jej z borovanského náměstí odnést. Vysloužil si důrazný zákrok neuniformovaných mužů zákona, poté, co jej na zemi zpacifikovali, ho převezli na služebnu do Lišova. Chlapcovu matku odmítli vzít jako doprovod s sebou.

Chlapec byl autista

Školák má trpět poruchou autistického spektra. Chlapec nemohl podle matky před zatčením rozpoznat, že se jedná o policisty. Jeden z nich měl dokonce kšiltovku s logem Babišovy kampaně.

Záběry, jak policisté bez uniforem klečí na klukovi z 8. třídy sdílel i Mirek Topolánek.Zdroj: Twitter Mirek Topolánek

Zásah sklízí kritiku na sociálních sítích. Znechucení tam vyjádřil i policejní prezident Martin Vondrášek. "Celou věc předám k prošetření Generální inspekci bezpečnostních sborů. V reakci na aktuální dění se proto sejdu s jihočeským krajským ředitelem, od kterého budu chtít vysvětlení. Nepřipustím, aby příslušníci policie nedodržovali zákony této země a nectili její demokratické principy," reagoval na oficiálním policejním twitteru. Setkání s jihočeským policejním šéfem Luďkem Procházkou avizoval na pátek.

GIBS převzala případ

Mluvčí GIBS kapitánka Ivana Nguyenová Deníku potvrdila, že se od pátku Generální inspekce bezpečnostních sborů zabývá incidentem z Borovan. "Od Policie České republiky jsme převzali spisový materiál týkající se služebního zákroku provedeného v Borovanech. Ubezpečujeme veřejnost, že záležitost bude z naší strany důkladně a objektivně prošetřena," konstatovala.

Téměř totožný případ

Vyhrocené situace provázejí tento týden Babišova setkání s občany na řadě míst v Jihočeském kraji. K podobnému incidentu jako v Borovanech došlo ve středu 3. srpna také v Českém Krumlově. Tam měla žena udeřit neuniformovaného policistu, který do ní během setkání příznivců a odpůrců expremiéra šťouchal. Na videu, které se objevilo na sociálních sítích, se jí zastává řada křičících lidí a chce po dvou policistech v civilu legitimaci. Žena byla taktéž zadržena a převezena k výslechu.

Policie k tomu již dříve sdělila, že postup a taktiku policistů prověří policejní úřad vnitřní kontroly a že žena policistu v civilu napadla. Ona sama se vyjádřila deníku Forum24 s tím, že muž do ní strkal, a tak ho udeřila. Taktéž nebyla schopná poznat, že jde o policistu. Po výslechu byla propuštěna a je s ní vedeno přestupkové řízení.

Zákroky odsoudil i hejtman

Oba zásahy odsoudil také jihočeský hejtman Martin Kuba. "Zákroky Policie ČR během setkání Andreje Babiše s voliči u nás na jihu Čech považuji za nepřijatelné. Zejména zákrok v Borovanech je pro mě přes čáru. Spojil jsem se dnes s policejním prezidentem, který mě informoval, že věc již prošetřuje. Budu chtít informace o výsledku," upozornil na svém twitterovém účtu Kuba.

Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík již dříve řekl, že policie dohlíží na podobných akcích, protože je hodnotí jako rizikové. „Setkání veřejnosti s Andrejem Babišem patří do té kategorie, protože tam občas ke konfliktům dochází,“ vysvětlil. K prověření chování mužů zákona na Babišových setkáních v jižních Čechách vyzval premiér Petr Fiala (ODS) také ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a ředitele GIBS Radima Dragouna.

Neomluvitelný zásah policie

„To, co se stalo, co odsuzuji a chci to jako ministr vnitra také detailně prošetřit,“ řekl Vít Rakušan živě ve vysílání Českého rozhlasu. K takovým excesům podle jeho slov nemá docházet a nesmí se opakovat. „Takové situace by se neměly stávat na žádných veřejných akcích ani politických setkáních,“ zdůraznil Rakušan.

Policejní prezident se dle jeho vyjádření s celým průběhem zásahu v Borovanech podrobně seznamuje. „Chce znát taktiku a celý postup zásahu, zda se byli policisté v nějakém okamžiku schopní legitimovat. „Jde o zásadní postupy, které musí dodržovat. Bude z toho vyvozena jejich osobní zodpovědnost,“ upozornil.

Případy z Borovan a Českého Krumlova z úterý a středy nepovažuje vůbec za normální. „Adekvátnost toho zásahu na chlapce podle mě není na místě. V pondělí o tom budeme jednat na pravidelné schůzce a chceme nastavit standardy. Chci slyšet nápravné a ochranné prostředky od policejního prezidenta,“ dodal Vít Rakušan.

Žádá persolnální postihy

Odmítl odsoudit práci policistů jako celku, ale tyto dva případy označil za velice nápadné a neomluvitelné excesy. „Je třeba nastavit přesný systém a postup příslušníků na politických setkáních, označení policistů by mělo být v těchto případech jasné i zřejmé. Musí z toho být vyvozeny důsledky a nesmí se to opakovat,“ zopakoval. „I když jde o citlivé akce, policisté nesmí zaklekávat na čtrnáctiletého chlapce, to je neomluvitelné. Doufám ve vyvození osobní odpovědnosti konkrétních policistů, budu trvat na tom, aby byli označeni,“ poznamenal s tím, že by vedení Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje mělo vyvodit i personální důsledky. „Přísně, hned a okamžitě,“ uvedl ministr vnitra.

Jak to vypadlo v Krumlově, přiblížil reportérce Deníku na místě velitel městské policie Václav Šítal. Před kinem Luna spustili odpůrci Andreje Babiše mohutný protest. Vygradovalo to dokonce potyčkou se strážníky. „Nebylo to ale nic vážného,“ sdělil Václav Šítal. „Dva strážníci sledovali situaci zpovzdálí, neboť pan Babiš měl svou ochranku, ale pak to někteří jedinci začali přehánět. Došlo ke konfliktu, když se strážníci snažili dotyčné uklidnit a pochopitelně se nemohli nechat dát odstrkovat. Na to konto přijela i policie. Také jsme řešili, že akce nebyla ohlášená na městský úřad, byl nahlášen pouze zábor veřejného prostranství, což není totéž.“

Divoké bylo setkání s voliči i na Táborsku, ve čtvrtek 4. srpna v Sezimově Ústí létala na Babiše vajíčka, v Táboře potom dav příznivců a odpůrců musely rozdělit uniformované policejní hlídky. Jedna seniorka měla dívce, která Babišům tým vypískala, zlomit píšťalku.

V Třeboni expremiér mítink narychlo ukončil mimo jiné kvůli údajné informaci o plánech na spáchání atentátu. Ta se podle závěrů policie nezakládala na pravdě.

Hledá jen pozitiva

Babiš jezdí za voliči po Česku už několik týdnů, pořídil si k tomu speciální obytný vůz. Odmítá, že jde o kampaň před prezidentskými volbami. Cesty podniká jako předseda hnutí ANO v souvislosti se senátními a komunálními volbami. V pátek jeho tour pokračuje v Karlovarském kraji, navštíví Žlutice, Bochov, Toužim, Ostrov a Loket.

Svou roadshow po Česku okomentoval na oficiálním facebooku i sám Andrej Babiš. Shrnul, že už se svým týmem objel 160 míst. "Sto šedesát zastávek s obytňákem. S Vámi. Moc si vážím vaší podpory. A jsem rád za každý podpis. Za každou fotku, o kterou mě požádáte. Taky jsem strašně vděčný za dárky, které mi dáváte. Štrúdly, řízky, zákusky, figurky, srdíčka, vždycky mi to udělá velkou radost," vyjádřil se. A ty skupinky hejtrů? "Ta zlost, agrese jsou někdy totálně za hranou. Mrzí mě to, jak si někdo vykládá demokracii. Ale je to bohužel realita, tím víc si vážím statečnosti našich fanoušků, kteří se jich nebojí," dodal Babiš.

