Vimperk – Další ze zchátralých domů chtějí Vimperští zdemolovat. Tentokrát se jedná o dům s číslem popisným 150 v Pasovské ulici, tedy na příjezdu do města ve směru od Strážného.

Dům s číslem popisným 150 v Pasovské ulici. | Foto: Deník/ Leona Fröhlichová

Podle slov Jaroslavy Martanové, starostky města, tak bude následovat domy, které nechalo město zdemolovat v loňském roce. Ani v tomto případě se prý nevyplatí investovat do jeho rekonstrukce. „Ta by odhadem vyšla na deset až dvacet milionů korun. Museli bychom dům opravit kompletně, včetně střechy,“ spočítala Jaroslava Martanová.



Demolice oproti tomu vyjde podle rozpočtované ceny na zhruba 5,3 milionu korun a zhruba šedesát procent nákladů by mohla pokrýt dotace. O tu chce město požádat. Souhlas s podáním žádosti o dotaci dali vimperští zastupitelé v pondělí. „Je to poslední budova, kterou bychom chtěli nechat zbourat. Prostor, který po ní vznikne, chceme mimo jiné využít na rozšíření chodníku k domu s číslem popisným 151 a propojit jej až k Volyňce,“ uvedla starostka.



Vloni vymazali Vimperští z městské mapy domy v ulici Pasovská a ve Výškovicích. Celkové náklady na jejich demolici vyšly na necelých dva a půl milionu korun, město ušetřilo tím, že je nechalo zbourat najednou.