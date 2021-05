Od začátku května zpomaluje dopravu semafor v Pasovské ulici. Z Vimperka směrem k hraničnímu přechodu je možné projíždět pouze kyvadlově, protože vimperská radnice zadala bourání objektu s číslem popisným 150.

Demolice objektu čp. 150 ve vimperské Pasovské ulici. | Foto: Stanislav Falář

Podle řidičů by měli dávat pozor hlavně ti, kteří do města přijíždějí od hraničního přechodu. V klesání totiž může řidiče překvapit tvořící se kolona před semaforem. K demolici objektu mělo dojít už v loňském roce, ale vedení města Vimperk práce odsunulo. Po skončení prací, které mají trvat do 16. května, bude v Pasovské ulici zprovozněno úsekové měření rychlosti. Vimperští už mají takové dva tři, v Korkusově Huti a na výpadovce na Zdíkov, v Sušické ulici.