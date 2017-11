Dům v Pasovské ulici neprodají, půjde k zemi

Vimperk - Na demolici domu s číslem popisným 150 v Pasovské ulici ve Vimperku zastupitelé trvají.

Pasovská čp. 150. V domě se nachází 12 prázdných bytových jednotek, rozhodnutím města byty nejsou nabízeny k obsazení nájemníky.Foto: Deník/Miroslav Fuchs

V tomto smyslu také hlasovali na pondělním zasedání, kdy na stůl dostali žádost vlastníka sousední nemovitosti o odkoupení budovy, kterou chce město poslat k zemi.

Pro město je mimo jiné zásadní, že pod budovou se nachází jediný městský pozemek v oblasti, s nímž může disponovat. Ostatní pozemky jsou v rukách soukromníků.

Zájemce o koupi budovy byl ochotný zaplatit cenu dle znaleckého posudku ve výši zhruba šesti set tisíc korun. „Dům by postupně podle svých slov opravoval, nejprve fasádu a střechu a poté by budovy využíval jako obytný dům,“ vysvětlil zastupitelům záměr zájemce Martin Kalous, vedoucí odboru hospodářského a bytové.

Budova je aktuálně zakonzervovaná, aby do ní nemohl nikdo vniknout. Jak už v minulosti vedení města několikrát upozornilo, dům rozhodně nepřispívá k příznivému obrázku na vjezdu do Vimperka. Demolice by měla město vyjít na tři a půl milionu korun.