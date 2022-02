Jedním z nejvíce frekventovaných a nejméně pohledných byl příjezd od hraničního přechodu s Bavorskem. O ulici Pasovská diskutují vimperští zastupitelé už mnoho let. Proto v loňském roce došlo k demolici domu č.p. 150 v ulici Pasovská. „Získali jsme dotaci v rámci podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj. Předmětem stavební akce byla demolice třípodlažního objektu, který byl ve velmi špatném technickém stavu a nezpůsobilý k bydlení,“ řekla. Pokud by vedení města chtělo dům opravit, vyšlo by to rozpočet na zhruba patnáct milionů korun. Raději objekt poslalo k zemi. „To nás vyšlo na 2,4 milionu. Právě z nich 1,6 milionu korun zaplatila zmíněná dotace,“ upřesnila Jaroslava Martanová.