„Celkem máme jen v Prachaticích přes padesát externích pracovníků, bez kterých by nebylo možné činnost zjistit,“ spočítal Jiří Machart, ředitel DDM. Celkem jsou totiž na Prachaticku čtyři pracoviště. Nejstarší z nich je ve Volarech.

Už řadu let prachatické pracoviště čeká na to, až bude budova a pozemky, které k ní náleží, převedena ze státu na kraj. A opět se zdá, že tato možnost je na dosah. „Bez toho, aby majetek patřil zřizovateli, tedy kraji, si jen těžko sáhneme na peníze z dotací, které by nám pomohly například s rekonstrukcemi,“ vysvětlil Jiří Machart.

Už v dětství navštěvovala prachatické DDM Václava Kubíčková. Dnes v něm působí jako vedoucí pracovník. „Chodila jsem sem na kroužky ještě za Jarky Řezankové a za ní jsem pak i do DDM nastoupila na plný úvazek. Byla to moje srdeční záležitost, dnes už mám inventární číslo,“ směje se.