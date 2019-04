Třeboň každoročně hostí mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Jak uvedl starosta Třeboně Jan Váňa, město na něj přispívá částkou 400 tisíc korun ze svého rozpočtu. „Anifilm podporujeme také formou rautů, poskytováním městských prostor i technických služeb města zdarma,“ vyjmenoval.

Podle slov ředitele festivalu Tomáše Rycheckého neočekávali pořadatelé Anifilmu po jednáních s předchozím vedením města, že by k realizaci expozice animovaného filmu ve staré radnici nemuselo dojít. „Připadá nám nesmyslné spojovat Dům animace s opravou lázní,“ líčil své dojmy z rozhodnutí.

Stará radnice v Třeboni. Foto: Deník/ Jana Formánková

„Získaná dotace na pořízení animačních technologií za 66 milionů korun do připravovaného Domu animace má řadu podmínek, které pro její přijetí musíme splnit,“ objasňoval zrušení projektu třeboňský starosta. Jsou jimi rekonstrukce radnice za 21 milionů a předfinancování všech nákladů. „V neposlední řadě je potřeba celý projekt dalších pět let udržet, tedy financovat z městského rozpočtu,“ vypočítával Jan Váňa. „Mimo investice spotřebuje město už teď 216 milionů. Před volbami jsme se zavázali snižovat výdaje a zvyšovat investice do rozvoje,“ vysvětlil zamítavý postup města starosta.