/VIDEO/ Hitem sociálních sítí v jižních Čechách se stal nevšedně ozdobený dub mezi Hlubokou a Týnem nad Vltavou. Vedle frekventované silnice II/105 v blízkosti autobusové zastávky Chlumec, Olešník, Třešňovka se ve větvích houpe několik dámských podprsenek. Dole v talutě se válí již přezrálé plody a další části spodního prádla, třeba i krajkové kalhotky.

Dub na Českobudějovicku neplodí jen žaludy. Je to zvláštní druh – Podprsenkovník. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Kdo a proč takto listnáč na rozcestí ozdobil, se nepodařilo zjistit. Jisté je, že podprsenky zde lidé vídají už nějakou dobu a občas prý nějaká přibude. Lépe je nevšední ozdobení viditelné přes zimu, kdy je strom holý, ale i v létě mohou řidiči a další účastníci provozu zahlédnout typické krajkované zdobení a barevné košíčky. Rozhodně to zaujalo více lidí a občas tady zastaví i nějaký fotograf.

Takto popsal místo moderátor facebookové skupiny Jsem z Budějc. „Nedaleko Budějc, na silnici II/105 mezi obcemi Chlumec a Nová Ves, se nachází strom, jež nosí už velkou řadu let zajímavé plody. Proto mu říkejme třeba Podprsenkovník. To, jak se plody na strom dostaly a kdo je nosil předtím, je opředeno malým tajemstvím. Strom ovšem, jako letitá zajímavost, stojí určitě za zmínku. Pozornému řidiči neunikne a zvídavý spolujezdec jistě dokáže zachytit i pár detailů,“ shrnul a popřál všem pěknou pokoukanou.

A komentáře jsou také veselé. „Se tam usadil nějaký Casanova. To tam dává nějaký kamioňák. Je to totem, kde jsou trofeje,“ odhadují uživatelé. „Tento strom mi ukázal můj otec, když mi bylo deset let. Dnes je mi padesát a vždy, když jedu okolo, tak se tomu zasměji. Sem tam také přidám nějaký ten plod,“ doplňuje Libor. „Průběžně to obměňují, dělají to kluci z blízké vesnice, když jdou na zábavu,“ zní další neověřené informace.

O recese není nouze ani na jiných místech Jihočeského kraje, podobný strom se nachází za žlutě značené turistické stezce ze Včelné do Plavu, také v Táboře mají od dob pandemie koronaviru zvláštní rouškový a respirátorový plot, informovali jsme o něm ZDE.