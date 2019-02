Prachatice – Komplikovaný výjezd z centra města z Husovy ulice a průjezd ulicí Zahradní by měl trvat nejpozději do začátku příštího týdne.

Uzavírky Zahradní ulice kvůli napojení mateřské školy na soustavu Tepelného hospodářství využil i Strabag pro práce na kanalizační přípojce. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Pak ale nebude situace o nic lepší. Důvodem je zahájení prací na celkové rekonstrukci ulice Družstevní.

Ta bude zahrnovat dvě různé akce. „V předstihu začalo práce Tepelné hospodářství, které momentálně dělá na přípojce do mateřské školy v Zahradní ulici. Do patnáctého května by zde mělo Tepelné hospodářství skončit a stavbu převezme Strabag, který bude provádět rekonstrukci Družstevní ulice,“ shrnul vedoucí odboru investic Městského úřadu v Prachaticích Jaromír Markytán.



V tuto chvíli využívá Strabag uzavírky Zahradní ulice kvůli napojení mateřské školy a už si v předstihu napojuje část kanalizace, aby ve chvíli, kdy se pustí do Družstevní ulice, byl možný normální průjezd Zahradní ulicí a výjezd z centra města z Husovy ulice doprava. „Od příštího týdne už by měla být Družstevní ulice pro provoz uzavřena s tím, že se začne s frézováním povrchu. Termín dokončení celé rekonstrukce je plánován ve druhé polovině srpna, ale je možné, že dodavatel dokončí stavbu o něco dříve,“ doplnil Jaromír Markytán.



Stavba, která bude po výběrovém řízení stát nakonec městský rozpočet 4,2 milionu korun, což je zhruba třetina původně předpokládaných nákladů, zahrnuje rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě, povrchu vozovky a chodníků. „Vozovka bude mít asfaltový povrch a zatím není zcela rozhodnuto, zda na chodnících bude zámková dlažba, která je v původním projektu, nebo bude použita dlažba z kostek,“ dodal Markytán.



V podmínkách výběrového řízení je i vybrání a uskladnění kamenné dlažby z vozovky, která je ukryta pod asfaltovým povrchem. „Kostky by se následně použily pro potřeby města,“ uzavřel vedoucí odboru Markytán.