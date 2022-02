Pánové v obou pokladnách i půjčovnách nevěděli, kam dřív skočit, ale vše zvládali s profesionální precizností. "Ano, jezdíme, škola jede, ale dnes je již plno, a to zde byly na dvě desítky instruktorů. Takový zájem je o výuku lyžování, telefonáty tohoto druhu byly po celý den," potvrdili. To, že se zde učí zájemci o lyžování od 3 do 100 let, bylo vidět od rána. Překvapením bylo, když přijely dvě rodiny z daleké Koreje a rodiče nechali učit své ratolesti. I na to se zde myslí a výuku v angličtině zvládla mladá výborně mluvící instruktorka lyžování perfektně.