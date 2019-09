Nejde ale o nic zásadního. Drobné nedostatky v bazénu po jeho zásadní rekonstrukci řeší za pochodu. Například byla upravena teplota vody ve vnitřním ochlazovacím bazénku v saunovém světě.

„Novinkou nejen pro nás, ale i pro návštěvníky jsou čipy. I tady jsme našli, co by bylo v programu ještě třeba upravit, a to jak na základě připomínek návštěvníků, tak i našich. To se samozřejmě dopředu detailně vyzkoušet nedalo,“ uvedla ředitelka.

Vedení bazénu navíc reagovalo i na připomínky návštěvníků, kteří chtěli rozšířit vstup do velkého bazénu i na 135 minut.