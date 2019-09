Cestování autem do krajského města může být pro lidi žijící v Dyníně či Neplachově teď klidnější. Pokud zvolí cestu po „staré“ trase, tedy původní E 55. Vedle Dynína, Neplachova i dalších obcí totiž nově vede i dálnice D3, kam se podle obyvatel přilehlých obcí přesunula tranzitní doprava. Lidem v těchto obcích se proto teď ulevilo. Pochvalují si většinou menší hluk v okolí jejich domovů. Nižší hustotu dopravy díky novému úseku D3 zaznamenal na „staré“ trase z Dynína do Budějovic i starosta obce Dynín Josef Pumpr.

„Je dobře, že už je dálnice na katastrálním území Dynín dokončená, protože bývalá státní silnice E 55 byla přetížená tranzitní dopravou. Ta je teď odkloněná na dálnici a z obce najíždíme na krajskou silnici, tedy původní E 55, která je v souběhu s dálnicí D3. Najíždí a odbočuje se bez problémů, protože hustota dopravy je teď daleko menší,“ kvituje Josef Pumpr. Podle něho má dálnice výhodu, protože se snížila hustota dopravy na krajských silnicích, a tím jel hlavně pro starší občany cestování autem po těchto komunikacích pohodlnější. „Určitou nevýhodou by mohlo být větší zatížení obce hlukem, protože vedle dálnice D3 probíhá i stavba železničního koridoru. Hluk z obou staveb by mohl obec zatěžovat.“

Dálnici D3, po níž zanedlouho budeme moci svištět od Tábora až do Budějovic, vnímá většina oslovených obyvatel přilehlých obcí jako přínos. Marie Kubešová z Dynína ale bydlí na okraji vsi a hluk ji obtěžuje. Nejde však z dálnice. „Jak nyní pracují na železnici, tak je tu neustále hluk, prach, a ta nákladní auta tady devastují silnici,“ posteskla si.

V Neplachově si obyvatelé chválí, že množství aut na „staré“ silnici je menší. Místní obyvatelka Ludmila Řezáčová šoféruje od roku 1974. „Jezdím autem často do Ševětína, vždy jsem tam stála jakou dobu a teď to k lékařce projedu v klidu. Je to příjemnější. Akorát pro lidi, kteří chtějí jet na dálnici, je nevýhodné, že v Neplachově na ni nenajedou. Když k nám jede někdo od Prahy, tak musí sjet z dálnice už ve Veselí,“ upozornila.

Neplachovský starosta Luboš Zasadil výhodu dálnice D3 pro občany vidí v kvalitním odhlučnění. „Lidé žijící na kraji obce, kde je D3 v blízkosti i staré silnice první třídy, tvrdí, že dřív se pořádně nevyspali. A dnes je i v noci klid. Nevýhodou je poměrně veliký zábor zemědělské půdy, které neustále ubývá. Dále samotná obec Neplachov přišla o bývalý sportovní areál a s velikým úsilím musela zbudovat nový, a to především za peníze ušetřené v minulých letech,“ poukázal starosta. Klidnější dopravu na hlavním tahu z Neplachova Luboš Zasadil vítá. „Dnes je situace daleko klidnější než na bývalé E55. Veliký ruch zde byl pouze při samotné stavbě D3, a to především kvůli stavebním strojům,“ řekl.

Místní obyvatelka Eva Poláková přidala: „Teď je to tady bezpečnější, lidé mohou jet po hlavní silnici s dětmi na kole do Ševětína a nemusí mít takový strach.“

V nedalekém Ševětíně se nyní protínají dvě etapy stavby dálnice D3, a to úsek Bošilec – Ševětín, který byl již otevřený, a dále úsek Ševětín – Borek. Podle ševětínské starostky Romany Hajské obě stavby probíhaly a jsou i nyní bez závažnějších připomínek. Starostka vidí jako přínos také protihlukové stěny kolem dálnice D3.

Ale obává se toho, že řidiči nákladních aut nebudou chtít platit do budoucna mýtné v úseku dálnice Ševětín – Borek, a tak budou využívat sjezdu z dálnice v Ševětíně, kudy se po krajské silnici dostanou také na Borek. Řešením zamezení vjezdu nákladní dopravy na „starou silnici“ se právě zabývá krajský úřad. Městys Ševětín i obce Vitín a Chotýčany podpořily záměr osazení příslušného dopravního značení, které by mělo zamezit vjezdu vozidel tranzitní nákladní dopravy.