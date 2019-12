Kámen na kameni nezůstal v posledním pavilonu Základní školy Zlatá stezka 240 v Prachaticích.

Práce na nových prostorech pro prachatickou Dřípatku pokračují. | Foto: Deník/ Leona Fröhlichová

Pavilon bude o září příštího roku sloužit jako Centrum ekologické výchovy Dřípatka. Město Prachatice se proto pustilo do kompletní rekonstrukce pavilonu. Vybourané jsou tak všechny příčky v pavilonu, v jeho druhém patře už řemeslníci staví nové. Na čtvrtečním kontrolním dni, kterého se zúčastnil Jan Klimeš, místostarosta Prachatic, byla na programu mimo jiné i diskuze nad rozvody topení. „Chceme vědět, zda jsou rozvody v pořádku. Protože, když uděláme rekonstrukci, jen těžko se k nim budeme vracet. Dohodli jsme se na kontrolních sondách, dopředu nelze odhadovat, v jakém stavu jsou, to se vždy ukáže až ve chvíli, kdy se řemeslníci pustí do stavby,“ uvedl Jan Klimeš.