S instalací výstavy začnou pedagogové volného času ve spolupráci s mykology ve středu 18. září mezi půl třetí a půl pátou odpoledne. Zároveň proto vyzývají všechny houbaře z Prachaticka a okolí, aby výstavu doplnili jejich vlastními exponáty. "Celé a neočištěné houby mohou naši příznivci kdykoliv během instalace i samotné výstavy," vyzývá za organizátory výstavy Pavel Světlík, jež se tradičně na organizaci výstavy podílí.

Samotná výstava bude veřejnosti přístupná od čtvrtka 19. září od 13 do 17 hodin, její oficiální zahájení je ale naplánováno na 16. hodinu. Následně bude otevřena i v pátek 20. a v sobotu 21. září vždy od 9 do 16 hodin. Vstupné na výstavu je dobrovolné. Ve čtvrtek v 16.30 hodin navíc mohou zájemci vyrazit s IMPAKTem na vycházku. Sraz je na Skalce, odkud se zájemci vydají směrem k Irů lípě a zpátky do centra města. Po cestě budou pozorovat nejen okolí, ale možná jim ani neuniknou některé houby.