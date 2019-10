Po festivalu, který nabídl lidem kulturní vyžití a spoustu dobrot, zůstaly na dlažbě českobudějovického náměstí mastné fleky. „Myjeme to lepším jarem,“ zmínili minulý týden pracovníci firmy, která čistění zajišťovala. Jenže vzácná šatovská dlažba, která vznikla v letech 1937 až 1939 podle návrhu architekta Pavla Janáka, nedostala „zabrat“ poprvé.

Město její poškození řešilo už v minulosti, jak připomněl náměstek primátora Ivo Moravec. „Nejčastěji je poškozená, nebo spíše špinavá, po trzích. Jsou na ní hlavně skvrny od oleje, ale ty požadujeme po trhovcích vyčistit. Po zimních trzích se stane, že v místě kluziště, kde jsou hromady sněhu, je dlažba zvlněná. Zatím pokaždé se s jarním sluníčkem povrch sám vyrovnal,“ shrnul.

A připomněl: „Jednou se stalo, že motorkář zadním kolem udělal kruh na dlažbě. Odstraňování bylo složitější, ale nakonec se vše podařilo odstranit.“

Město chce zachovat ráz historické dlažby, a tak ani do budoucna zatím nepočítá, že by do země kolem kašny zasadilo stromy. „Chceme zachovat historickou dlažbu, staráme se o ni tak, aby co nejdéle vydržela,“ podotkl náměstek.

STROMY NA NÁMĚSTÍ NEZAKOPOU

Na chvíli je na náměstí Přemysla Otakara II. klid. Jenže za pár týdnů přijdou trhovci a advent. Zdejší vzácná keramická dlažba bude opět zatížená. Město už v minulých letech řešilo její různá poškození. Náměstek primátora Ivo Moravec potvrdil, že Budějovičtí na dlažbu dohlížejí tak, aby co možná nejvíce oddálili její případnou výměnu. „Kolegové ze správy veřejných statků dlažbu na náměstí kontrolují, zvláště po zimě a poté, co skončí adventní trhy, které jsou velkou zátěží,“ reagoval.

Eva Erbanová z Národního památkového ústavu (NPÚ) v Českých Budějovicích doplnila, že podoba Janákovy úpravy náměstí Přemysla Otakara II. už dnes neodmyslitelně patří k historickému obrazu města. „Její odstranění by bylo velkou kulturní ztrátou, ztratilo by se vynikající dílo našeho prvořadého umělce a za druhé by zmizel již zažitý harmonický obraz náměstí,“ uvažovala.

ZELEŇ OKOLO KAŠNY

Dřívější podobu náměstí letos připomněly stromy okolo Samsonovy kašny. Katalpy, které tu rostly v květináčích, jsou nyní zasazené v Loucké ulici. V minulosti podle náměstka primátora Iva Moravce byly stromy na náměstí zakopané v zemi. Radnice i v příštím roce počítá opět s květináčovou výsadbou stromů. Nyní neuvažuje o trvalém zasazení stromů do země. „Na začátku příštího roku v lednu budeme mít studii ohledně zklidnění dopravy na náměstí. S tím ruku v ruce půjde i to, jak upravíme veřejný prostor. Poté se budeme domlouvat, jak bude vypadat zeleň. Jsem zastáncem toho, abychom stromy na náměstí měli. Byl bych radši, kdyby byly v zemi, ale chápu, že je to spojené s problémy,“ upřesnil. „Nesouhlasím s argumentem, který jsem zaslechl – že máme gotické náměstí a tam stromy nepatří,“ komentoval.

„Byl bych radši, kdyby se náměstí příští rok nejen zelenalo, ale i rozkvetlo barevně,“ přeje si náměstek, podle něhož se zklidněním dopravy souvisí předzahrádky a využití veřejného prostoru.