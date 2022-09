V úvodu vystoupil zástupce Senior Pointu Prachatice a zároveň města Prachatice a předsedkyně organizace Senioři ČR Prachatice Zdena Hrůzová. Dárek při vernisáži dostal jak pan Král za Dřevěnou poezii, ale i jeho paní za trpělivost. "Koukám kolem sebe a co se mi líbí, to udělám, vyřežu," řekl při zahájení výstavy. Jeho sochy jsou po celé republice, hodně sošek daruje svým přátelům. Například v České písni ženám vyrobil dřevěná srdíčka. A všichni, kdo přišli na zahájení výstavy do KreBulu, dostali od Karla Krále dřevěný prstýnek. S jeho dřevěnými sochami se mohou setkat i pěší turisté, kteří vyrazí na prachatickou tankovku. Přímo v lese totiž tvoří sochy z větších pařezů či kmenů a zdobí prcházkovou trasu všemožnými dřevěnými zvířátky.

Výstava dřevěných děl Karla Krále je v KreBul do konce září v době od 10 do 17 hodin, nebo po domluvě se zaměstnanci společnosti KreBul Prachatice.