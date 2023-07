Dvacet zuřivě pádlujících, rytmické údery bubnu a jeden kormidelník. To je posádka dračí lodě. Na rybník Vajgar v Jindřichově Hradci se jich sjelo dvacet, aby se v sobotu 15. července 2023 vydala už po šesté na tratě závodu Vajgarská saň.

Závod dračích lodí na Vajgaru v Jindřichově Hradci. | Foto: Deník/Edwin Otta

Stejný název má domácí smíšená posádka i klub, podle Petry Kaňkové, členky klubu, jeden z největších v České republice. Má nejen smíšenou posádku, která jezdí závody už asi patnáct let. „Sirény, to jsou jen ženy, máme šest let,“ zmínila svou „domovskou“ posádku Petra Kaňková s tím, že v Jindřichově Hradci už pádlují závodně i děti , také šest let jako Vajgarská dráčata a Vajgarské kachny.

Seriál závodů dračích lodí se koná na různých místech České republiky.