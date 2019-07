Zázemí bude mít na městské plovárně v Denisově ulici a záštitu nad akcí, jež se koná pod hlavičkou České asociace dračích lodí, převzal hradecký starosta Stanislav Mrvka.

Po loňském vydařeném premiérovém klání se letos uskuteční druhý ročník závodů Vajgarská saň. Na programu budou jízdy juniorů do 18 let, čistě dámských posádek a pochopitelně atraktivních mixů. Lodě budou závodit ve sprintu na 200 metrů a poté i na jeden kilometr s obrátkou.

Spolek Vajgarská saň roste jako z vody. V listopadu oslaví teprve třetí výročí od okamžiku, kdy se osamostatnil a přestal být součástí veslařského klubu Vajgar, ale jak potvrdil jeho předseda Jaromír Semotán, už se může pyšnit jedním velkým primátem.

„V současné době registrujeme 37 dětí a 72 dospělých, čímž jsme se stali největším spolkem dračích lodí v České republice. A to navíc přímo v Hradci fungují ještě další posádky dragonů,“ podotkl Jaromír Semotán.

A co podle něj nové zájemce do klubu láká? „Jedeme na pohodu, nemáme žádné spory a přátelská nálada panuje jak u nás ve spolku, tak při závodech, jichž se účastníme. Je to prostě takový sportovní relax,“ míní šéf oddílu.

Pořádající klub bude mít v sobotu ve hře tři želízka. Junioři tvoří posádku Vajgarských dráčat, ženy startují jako Vajgarské sirény a mixy ctí jméno spolku Vajgarská saň. V loňském roce se všichni dostali na stupně vítězů a doma se chtějí co nejlépe prezentovat i letos.

„Jako první se kolem jedenácté hodiny na trať vydají juniorské posádky, program zakončí po osmnácté hodině vyhlášení výsledků a bude následovat společenský večer s živou hudbou,“ doplnil Jaromír Semotán.

Do závodu je zatím přihlášených 15 posádek.