Konec jara a léto jsou tradičně ve znamení oprav a rekonstrukcí na silnicích. Nadšení z toho nejsou řidiči ani řemeslníci, kteří si jsou nuceni si vyslechnout peprná slova. Na Prachaticku opravy hlavních tahů silnic začaly hned po Velikonocích. A další budou následovat.

Od 11. dubna bude uzavřená silnice u Šebestova. Autobusové zastávky budou dočasně přemístěny. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

První lokalita, kde se dělníci pustili do práce je příjezdová trasa do západní části Šumavy. Podle slov Martina Grožaje z prachatické Správy a údržby silnic jde o silnici II/145 z Vimperka na Kašperské Hory v křižovatce Šebestov – Úbislav, kde byly nutné revize a oprava opěrné zdi v křižovatce.

Na Šumavě bude do léta hotovo

„Už při rekonstrukci silnice II/145 od hranice okresu byl úsek, který se bude nyní opravovat, záměrně vynechán. Věděli jsme, že musíme opěrnou zeď opravit kompletně,“ upřesnil Martin Grožaj s tím, že jinak než s úplnou uzavírkou tahle část opravit nelze. Uzavírka potrvá do poloviny června. „Plánovali jsme opravu tak, abychom silnici otevřeli před hlavní turistickou sezonou,“ vysvětlil Martin Grožaj. Do června se pracuje také u Borových Lad. Tam se totiž loni opozdil výběr dodavatele stavebních prací, a tak byly přesunuty na začátek letošního roku. I v tomto případě silničáři plánují nově opravené úseky silnice otevřít před sezonou. Přesně jde o silnici druhé třídy spojující Horní Vltavici a Borovou Ladu.

Prachatičtí investují miliony do oprav Soumarské i do výměny lamp

U Borových Lad budou podle informací Martina Grožaje je třeba opravit tři úseky, první je u autokempu Zahrádky v okolí Pravětínského fmostu ve směru na Borová Lada. „Jde o pět set šedesát metrů komunikace, kde dojde k frézování narušené silnice, v plánu jsou lokální opravy podkladních vrstev a nové položení asfaltu,“ popsal opravy Martin Grožaj s tím, že na závěr přijde na řadu obnova krajnic a vodorovného značení. V tomto případě půjde jen o částečnou uzavírku, opravy se budou provádět vždy v polovině vozovky a provoz bude řízen ručně. Opravuje se také průtah obcí Borová Lada od křižovatky na Nový svět, kolem hřiště a poslední úsek je směrem na Svinnou Ladu. Silničáři chtějí silnici důkladně zpevnit a zamezit tak spadávání krajnic. Jasně ovšem řekli, že při opravách asi necelých 2,3 kilometru silnice Borová Lada vždy zůstane přístupná ze všech směrů.

Domů přes okres Strakonice

Komplikace v jízdě mají šoféři na silnici III/14214 ve směru z Dubu na Javornici. „Tam se společnost z Jindřichohradecka pustila do rekonstrukce mostu přes Černý potok,“ uvedl Martin Grožaj. Opravy jsou tak rozsáhlé, že úplná uzavírka bude trvat až do konce letních prázdnin. Z Dubu do Javornice vede objízdná trasa z jedné strany přes Bavorov a z druhé pak přes Tvrzice a Čepřovice.

Protismykový koberec za 11 milionů

Asi největší dopravní oprava letošního roku čeká už v květnu šoféry směřující na hraniční přechod Strážný, znamenat to může zdržení hlavně pro pendlery. Právě tam se chystá Ředitelství silnic a dálnic opravovat silnici první třídy v úseku Houžná – Hliniště. V opravovaném úseku nechá ŘSD instalovat dvojitý mikrokoberec, čímž by se měla prodloužit životnost obrusné vrstvy komunikace a zlepšit její protismykové vlastnosti. Zástupci ŘDS informovali, že stavba bude zahájena v květnu a zcela dokončena bude nejpozději v průběhu července. Vyjde na 10,8 mil. Kč bez DPH.