Dopravce AKV bus a.s., Divize Plzeňsko (dříve ČSAD autobusy Plzeň) ve spolupráci se Správou NP Šumava zve k účasti na programu Dostupné Šumavy, kdy je pro Vás připraveno celkem 48 termínu.

Šumavou brázdí zelené autobusy. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Projekt je určen pro osoby s nižší mobilitou s cílem podívat se do míst, které si turisté na Šumavě oblíbili a kam se nedá (a v některých případech ani nesmí) zajet autem.

Zájezdy se konají mimo hlavní turistickou sezónu, a to konkrétně na jaře od 14. května do 27. června (21 termínů) a na podzim od 3. září do 31. října 2024 (27 termínů).

Opět rozšířený počet nástupních míst! V Jihočeském kraji se jedná o Strakonice, Volyni a Vimperk. Předprodej byl zahájen po velikonocích a vzhledem k obrovském zájmu rychle ubývají volné termíny. „Pro Jihočechy jsou k dispozici středeční termíny s nástupem ve Strakonicích, Volyni či Vimperku.

Volná místa rychle mizí a aktuálně jsou k prodeji již jen místa v posledních třech jarních termínech.

Například hned ten první ve středu 15. května ale nabízí ještě dostatek volné kapacity. Proto by zájemci neměli váhat“, sděluje Zbyněk Hupák za dopravce.

Při výletu budou letos navštívena tato místa: Rokyta - informační středisko, geologická expozice a geobod; Tříjezerní slať - vrchovištní rašeliniště; Poledník (pouze podzim) - rozhledna, výstavka; Březník - Luzenské údolí, hájenka; Kvilda - informační středisko Správy NP Šumava; Bučina - infopavilon NP Šumava a NP Bavorský les; Knížecí Pláně - zaniklá vesnice (Historické album); Chalupská slať (pouze jaro) - Svinná Lada, Jezerní slať - povalový chodník, vyhlídka.

Předprodej jízdenek bude probíhat prostřednictvím kamenných kanceláří AMSBus (např. pokladny autobusové nádraží ve Vimperku a Prachaticích, vlakovém nádraží ve Strakonicích aj.) nebo přes internet v e-shopu z adresy www.amsbus.cz/csadplzen.

Zbyněk Hupák, vedoucí dopravy divize Plzeňsko