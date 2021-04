Opravy a modernizace silnic na Prachaticku začaly. V Chlumu a Vlachově Březí se pracuje. Ve Vimperku se začne za týden.

Silnice z Volar do Chlumu si opravu zaslouží. | Foto: ŘSD

Sedm etap má modernizace silnice v Sušické ulici ve Vimperku. Přesně to je podle slov Martina Grožaje z prachatické správy a údržby silnic úsek od nové kruhové křižovatky Fišerka po sídliště Míru. „Celkové náklady na opravu jsou zhruba 14 milionu korun,“ řekl. Opravovat se bude od 12. dubna do 4. června. „V jednotlivých etapách se budou měnit objízdné trasy tak abychom zajistili dopravní obslužnost. Veškerá dopravní auta nad 12 tun bude trvale odkloněna na Čkyni, následně Vacov, Zdíkovce a přes Zdíkov zpět do Vimperka,“ popsal Martin Grožaj s tím, že doprava ve Vimperku budou mít jízdu po městě velmi komplikovanou, protože se zároveň opravuje další část ulice 1. máje směrem do centra.