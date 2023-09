Dopravní komplikace čeká na řidiče směřující do Volar. V pondělí 18. září bude hlavní tah městem, tedy přesně řečeno Prachatická ulice, zcela uzavřen. Silnice se bude rekonstruovat. Po zhruba dvaceti letech hustého provozu je silnice téměř v katastrofálním stavu.

Dva a půl měsíce bude trvat rekonstrukce Prachatické ulice, která je hlavní tepnou šumavského města. | Foto: Martin Grožaj, SÚS Prachatice

Práce na opravě začnou před cedulí Volary a nebude tak možné ani do Volar po silnici druhé třídy 141 vjet. Objížďka rozkopaného hlavního tahu silnice kolem rodinných domů v Šumavské ulici nebo sídlištěm Míru není na pořadu dne. „Veškerá doprava bude vedena přes Husinec, Vimperk a Lenoru," upřesnil k objízdným trasám Martin Grožaj z prachatické Správy a údržby silnic s tím, že na uzavřenou silnici budou upozorňovat návěstidla už v Prachaticích. Poslední zákaz vjezdu pak řidiči zaregistrují v Blažejovicích na mostě s tím, že silnice se stane po několika kilometrech slepá.

Přes dva měsíce ani kolo

Svést dopravu do jednoho jízdního pruhu alespoň tak, aby se dalo prokličkovat městem a pokračovat dál směrem do Lenory a hraniční přechod Strážný není proveditelné. Rekonstrukce komunikace totiž znamená také zpevnění jejího podloží, a tak v první fázi bude odfrézován asfalt z obou pruhů, konstrukční vrstva vozovky musí být zhutněna a zpevněna betonovou směsí, na novou pevnou vrstvu bude následně položen asfalt nový. „Takový postup je naplánován od vjezdu do města k hasičské zbrojnici. Tahle část rekonstrukce by měla být hotová jako první s ohledem na klimatické podmínky ve Volarech,“ zmínil Martin Grožaj s tím, že od hasičské zbrojnice až po trojúhelníkové křížení v místě bývalé benzinové pumpy, tedy na křižovatku se silnicí první třídy od Lipna na Lenoru, bude stávající asfalt odfrézován, podloží upraveno podle potřeby a položen asfalt nový. Práce tam by měly trvat do konce listopadu. Komplikovanou jízdu městem tak budou mít na dva a půl měsíce i Volarští.

Do rekonstrukce Prachatické ulice „svou trošku do mlýna“ přihodí i město. Starostka Martina Pospíšilová uvedla, že chtějí zároveň větší bezpečnost pro chodce přecházející přes hlavní tah silnice druhé třídy. „Přibude tam důkladně nasvětlený přechod a ač rekonstrukci kompletně připravil a zaplatí Jihočeský kraj, dohodli jsme se a výběr firmy na nasvícení byl součástí výběrového řízení. Město nasvícení zaplatí ze svého rozpočtu. Cena je zhruba 260 tisíc korun,“ upřesnila volarská starostka.

Mlynařovická příští rok

Součástí rekonstrukce měla být zároveň kompletní oprava Mlynařovické ulice. Tedy silnice třetí třídy od volarského kostela sv. Kateřiny směrem na Mlynařovice. Ta je ale podle informací Martina Grožaje odložena. Starostka Volar Martina Pospíšilová upřesnila, že Mlynařovická ulice bude opravovat příští rok. Město totiž chce zároveň opravit veškeré sítě v ulici a zajistit vodovodní přípojky a kanalizaci k několika soukromým parcelám pro rodinné domy. „Rekonstrukce povrchu Mlynařovické byla prozatím zastavena a opravovat se bude příští rok, abychom práce zkoordinovali,“ uvedla Martina Pospíšilová s tím, že už tak bude rekonstrukce průtahu městem pro řidiče i chodce náročná a komplikovaná.

Ještě nepadlo poslední slovo

Snad už příští rok by mohla být stejná silnice, ale tentokrát v lokalitě Americké zatáčky širší o jeden pruh. Zatím, co u odbočky na Lázně sv. Markéty nepadla dohoda s majitelem okolních pozemků, nad Americkou zatáčkou se stavba stoupacího pruhu projektuje.

Dopravu od Prachatic může také zastavit nebo minimálně omezit možná oprava průtahu osadou Libínské Sedlo. Zda to bude už příští rok, by ale bylo „věštění z křišťálové koule“. Jihočeský kraj také plánuje a zjišťuje možnost rozšíření silnice od mostu přes Blanice za Blažejovicemi přes Rozvodí až do Volar. Studie proveditelnosti existuje ve dvou variantách a s případným napojením na širší silnici už počítá také rekonstrukce průtahu městem Volary, která začne za pár dní, v pondělí 18. září.