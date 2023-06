Stavba obchvatu Vlachova Březí postoupila do fáze, kdy může začít napojování na okolní komunikace. Z toho důvodu je nutné uzavřít některé částí silnic v blízkosti obchvatu.

Jedno z napojení bude i při vjezdu do Vlachova Březí od Prachatic, v Husově ulici. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Místa, kde bude napojován obchvat Vlachova Březí na současné komunikace.Zdroj: SÚS PrachaticeUzavírka začíná v pondělí 5. června. Deník na to upozornil Martin Grožaj z prachatické Správy a údržby silnic. Uzavírky pro napojování obchvatu Vlachova Březí budou až do letošního prosince. Napojení budou celkem čtyři. Jako první začne Strabag napojovat obchvat v místě křížení s ulicí Dlouhá louka. "Ta bude v době stavby uzavřena a objízdná trasa je vedena po stávající silnici kolem farmy," uvedl Martin Grožaj.

„Ta bude v době stavby uzavřena a objízdná trasa je vedena po stávající silnici kolem farmy,“ uvedl Martin Grožaj. Druhá přijde na řadu křižovatka s místní silnicí III/1449. I ta bude v době výstavby zcela uzavřena provoz bude veden kolem farmy. Současně čeká stavební úpravy také hlavní tah silnice II/144 na mostě přes Libotyňský potok a v křižovatce s ulicí Husova. Provoz bude potřeba „stáhnout“ do jednoho pruhu a částečně také po provizorní silnici. Jezdit bude možné pouze v jednom jízdním pruhu a kyvadlovou dopravu bude řídit semafor.

Kyvadlový provoz po provizorní silnici zůstane až do chvíle, než bude celý obchvat na vjezdu do Vlachova Březí od Prachatic napojen na současnou silnici. Teprve v poslední etapě stavby se dělníci přesunou na poslední místo napojení, v ulici Pražská. V té chvíli ale už bude provoz částečně veden po novém obchvatu. Řidiči směřující od Čkyně na Volyni budou muset vyjet z náměstí do Husovy ulice následně pokračovat po obchvatu.