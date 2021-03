Dva objekty ve Steinbrenerově ulici, v jednom vimperský známý tiskař Johann Steinbrener vyrůstal a druhý nechal postavit, kupují Vimperští. V zadní části dokonce stojí původní objekt tiskáren. Objekty s čísly popisnými 3 a 4 jsou v bídném technickém stavu a řešení je v nedohlednu.

Objekty spojené s Johannem Steinbrenerem nově vlastní město Vimperk. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

Už léta podle slov starostky Jaroslavy Martanové, město hledá řešení, aby mohlo objekty odkoupit. „Po odkoupení pohledávek, které na objekty vázly, se to povedlo a kupní smlouva je těsně před podpisem,“ popsala Jaroslava Martanová. Vimperští by chtěli propojit kupované objekty s těmi, co už vlastní a vybudovat společné venkovní prostory pro kulturní akce, svatební obřady, výstavní prostory a galerii.