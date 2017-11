Dominanta města se rozzáří do tmy

Vimperk - Dominantou města i po setmění by měl být v budoucnu vimperský zámek.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Shodlo se na tom vedení města a Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Město podle slov starosty Pavla Dvořáka vnímá zámek jako strategický bod Vimperka, a to nejen pro turisty.

„Stačí se podívat třeba do Bohumilic, jak je tam nasvícený kostel. A náš zámek zdaleka tak pěkně do tmy nezáří,“ uvedl Pavel Dvořák, starosta Vimperka. Proto město nechá zpracovat na vlastní náklady studii, jak s využitím stávajících tří světelných bodů zámek pořádně do tmy nasvítit. Náklady zatím ale nikdo nezná. „Bude se i tak jednat o prozatimní řešení. Kvalitní nasvícení je plánované po rekonstrukci zámku,“ dodal.

Podle kastelána zámku Vojtěcha Brože rozhodně nejen on, ale památkový ústav, vítají, že zámek bude lépe nasvícen. "Jsme velice rádi, že město nechá vypracovat studii. Pro nás je samozřejmě nyní prvořadá plánovaná rekonstrukce, do které se pouštíme," uvedl Vojtěch Brož.