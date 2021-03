„Jsme ve skluzu,“ odpověděl včera prachatický místostarosta Jan Klimeš na otázku Prachatického deníku, zda bude otevřená malorážková střelnice v Krumlovské ulici nad Sběrným dvorem dokončena podle plánu. „Klimatické podmínky práce zbrzdily, sníh napadl brzy a drží se dlouho.

Nová prachatická střelnice nad sběrným dvorem v Krumlovské ulici. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Firma nemůže ještě teď pracovat na odvodňování a dalších terénních úpravách v okolí již postaveného objektu střelnice. Podle nové dohody, kterou odsouhlasili radní, bude malorážková střelnice kompletní na konci května. „Oproti původnímu plánu jsme ještě nechali zvýšit val na dostřelišti a nechali provést další drobné úpravy,“ zkonstatoval Jan Klimeš. Zároveň vedení Prachatic začalo jednat se střeleckým klubem o možnosti odkupu městské části střelnice do majetku střelců. O takové možnosti se zmínil před pár týdny starosta Prachatic Martin Malý. Hned vedle městské části malorážkové střelnice totiž střelci postavili krytou halu. „Bylo by ideální, kdyby celá střelnice měla jednoho majitele,“ tlumočil Jan Klimeš názor radních. A vypadá to, že stejný názor mají také prachatičtí střelci.