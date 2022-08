Útočiště mladí lidé, převážně studenti z Čech, Slovenska, Litvy nebo Lotyšska, našli v osadě Dobrá nedaleko Stožce a každý den se vydávali za prací do méně přístupných míst Národního park Šumava a aktivně se zapojovali do snižování následků klimatických změn. Pod dohledem zkušených profesionálů ze Správy Národního parku Šumava a Hnutí Duha přispěli k znovuobnovení šumavských mokřadů. „Poznali i krásu a zranitelnost přírody národního parku. Díky přednáškám a exkurzím také lépe pochopí problematiku ochrany biodiverzity a její souvislost s klimatickou změnou,“ vysvětluje Viktorie Tenzerová z organizace Na mysli.

Dobrá hudba i lahodný zlatavý mok. Prachatice hostí Festival piva

Mladých ambasadorů, kteří sbírají zkušenosti na Šumavě, je pětačtyřicet. Spolu s některými dorazili také jejich mentoři. Do práce se ale zapojují všichni, rozdělení do skupinek po třiceti. Správa Národního parku Šumava skupinám vždy vytipuje lokality, kde mohou pracovat. Jeden den byli na Ovesné, kde připravovali stavbu hrázek na obnovu mokřadů, na louce u Dobré zase rozmisťovali mulč a zároveň připravovali tokániště. „Hned si vyzkoušeli vyrobit samotné hrázky pro zadržování vody v krajině,“ popisuje Viktorie Tenzerová a dodává, že někteří dobrovolníci studují přímo v oboru environmentalistiky a životního prostředí. „Ti, kdo přijedou na náš kemp, pak v rámci komunity ve své zemi dávají dál to, co my je tady naučíme. Stávají se vlastně takovými mluvčími našeho projektu,“ dodává s tím, že takových kempů v projektu je v různých zemích padesát dva. Nedávno byl v Maďarsku, na konci srpna se plánuje kemp v Rumunsku, na příští rok se chystá na Slovensku. „Účelem je, aby si vše prakticky vyzkoušeli a zároveň dostali teoretickou znalost. K tomu slouží každodenní přednášky, takže dobrovolníci slyšeli, proč se dělá obnova mokřadů a k čemu jsou dobré nebo o ochraně rysa ostrovida,“ popsala Viktorie Tenzerová s tím, že už v loňském roce organizace Na mysli spolupracovala se Správou parku a Hnutím Duha na týdnech pro krajinu. „Hnutí Duha má praxi v dobrovolnických činnostech a jejich účastníci se zároveň dozví něco o zemi, kde jsou. V každé ze zemí se totiž ochrana přírody realizuje jinak. Sbírají cenné zkušenosti, které využijí při studiu i v praxi,“ dodala.

Neuvěřitelný hazard. Turisté rozdělali oheň na Šumavě, začalo od něj hořet

Ve čtvrtek 18. srpna pomáhala třicetičlenná skupina s úklidem lesa poblíž Dobré. Na přesné místo je dovedl zástupce parku a po několika málo pokynech se skupina studentů pustila do práce. Větve a vlastně veškerý dřevní materiál z probírek dobrovolníci skládali do nechtěných stružek, aby zamezili odvodňování lesa. Hrázky na zadržování vody v místě u Dobré už jsou z předchozích let, ale strouhy mezi stromy zbytečně vodu odvádějí. V místech, kde dobrovolníci pracovali, k těžbě nedochází a materiál zůstává v krajině, aby jí pomohl se zotavit po předchozích zásazích člověka. Strouhy, které tam zůstaly, odvádějí vody pryč. Jejich zaplněním se zpomalí odtok a více vody se absorbuje do okolí. Dobrovolníci tak prakticky pomáhají vrátit přírodě původní biotop. Zadržet vodu v krajině je pak podle odborníků důležité v souvislosti se suchem a dalšími změnami, které přijdou.