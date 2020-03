NONSTOP linka je

388 607 607. Číslo, které je zároveň uvedeno v seniorské obálce je zveřejněno na všech dostupných místech a seniorskou obálku distribuují i pečovatelky nebo strážníci Městské policie.

V seniorské obálce mají lidé I.E.E. karta pro případ naléhavé pomoci s kontakty a informacemi jak se zachovat v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Najdou v ní kontakty na Záchrannou službu, hasiče, Policii ČR, Městskou policii a Integrovaný záchranný systém, včetně prachatického čísla pomoci. Ale najdou tam také informace o nové službě Mobilního rozhlasu i s návodem, jak si Mobilní rozhlas zřídit a dostávat informace. V obálce je také rouška a návod jak ji používat, informace o koronaviru pro seniory, Pravidla pro dodržování zdraví svého i blízkých.

Ve spolupráci s jinak fungujícími organizacemi, kteří poskytují Potravinovou pomoc, a dnes jsou uzavřeny, přesto nám dal tipy na seniory a rodiny s dětmi, lidi v nouzi. Krizový štáb zajistil potraviny, dojel do Českých Budějovic Potravinové banky, a ten samý den zaměstnanci na balíčkovali potravinovou pomoc, následně je distribuovali nejen do domácností, ale např. i Domova Matky Vojtěchy, Domova seniorů Mistra Křišťana, Azylového domu sv. Dominika Savia. Český červený kříž balíčky roznesl na přibližně padesát míst Další pak rozvezla Městská policie Prachatice.

Město Prachatice úzce spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Prachatice, které nejen denně šije roušky, ale společně koordinujeme osoby, které potřebují ve městě či osadách pomoc. Máme seznamy desítek dobrovolníků, kteří nabízí pomoc s donáškou potravin, léků, venčením psů a podobně. Město spolupracuje se všemi kdo chtějí pomáhat a pomáhají. Ve městě vznikla senzační facebooková skupina Prachatičáci si pomáhají.

Město nakupuje tkalouny, nitě, látky, gumičky, jehly do strojů a předává desítkám švadlen. Mnohdy jsou to seniorky, které pro ostatní seniory šijí. Roušky dodáme i klientům domova seniorů, akutně v pátek 20. března také do nemocnice Prachatice. Domov seniorů Mistra Křišťana požádal v nouzovém stavu o nákupy, které budou zajišťovat dobrovolníci. Město je koordinuje, vysílá i kontroluje. Dobrovolníci také seniorům píší pohledy, pozdrav z Prachatic. Na nich jsou uvedeny všechny důležité kontakty.

Kromě zpráv na všech místech město zřídilo psychologickou krizovou intervenci od dobrovolníka psychologa. Ta už byla dvakrát využita, šlo i lidi, kteří se bojí být sami s pouze špatnými zprávami.

