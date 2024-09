Výsledkem revitalizačních úprav dříve odvodňovaných oblastí je navíc i rozvoj biologické rozmanitosti, což dále napomůže celkové odolnosti ekosystému vůči změnám, které s sebou klimatická krize přináší. Doprovodný program pro účastníky kempu nabídl i názorné ukázky udržitelného lesnického managementu, adaptačních opatření na klimatickou změnu, ale i exkurze do nejcennějších lokalit národního parku, ornitologické workshopy a řadu navazujících přednášek, které s vztahovaly k Národnímu parku Šumava a jeho fauně a floře. „Dobrovolníci jsou důležitou součástí projektu LIFE for MIRES, díky kterému se nám za posledních 6 let podařilo obnovit celou řadu původních mokřadů na území Šumavy. Při práci jim zároveň vysvětlujeme všechny principy obnovy mokřadů v horských oblastech. Mezi účastníky kempu byli i studenti přírodovědných oborů nebo práva v oblasti ochrany přírody. Aktivní zapojení do obnovy mokřadů a odborné exkurze jim tak byly zdrojem inspirace pro možnosti zmírňování dopadů extrémních výkyvů počasí posledních let,“ popisuje Lukáš Linhart ze Správy Národního parku Šumava. „Kemp pro mě byl úžasným zážitkem. Nikdy předtím jsem rašeliniště neviděla a krásou zdejší přírody jsem byla doslova okouzlena. Nejvíce oceňuji možnost propojení s lidmi z různých zemí, zážitek ze společné práce a exkurzí. Bylo také skvělé vidět výsledek naší práce za pouhý týde na získat spoustu informací o tom, proč to, co děláme, má smysl. Moc jsem si to užila a nikdy nezapomenu na ty měkoučké, načechrané rašeliníky,” říká německá dobrovolnice Annika Adam, která plánuje přijet na dobrovolnický kemp i za rok.

Mezinárodní dobrovolnické kempy jsou jednou z aktivit organizace Na mysli, která se věnuje vzdělávání a osvětě o klimatické změně. Na mysli je zároveň českým koordinátorem Evropského klimatického paktu. Jedním z jeho pilířů je i ambasadorský program, a právě dvě jeho ambasadorky se zúčastnily mezinárodního dobrovolnického kempu v NP Šumava již podruhé. Organizace Na mysli již připravuje další mezinárodní kemp, který se uskuteční v srpnu2025