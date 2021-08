Mobilní semafory, zatížené betonovými bloky, už v neděli v Dobrovodské a Ledenické ulici v Českých Budějovicích ohlašovaly velkou uzavírku Dobrovodské. Uzavírku, která má začít 25. srpna 2021, si vynutila stavba tunelu Pohůrka na vznikající dálnici D3.

Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic České republiky potrvá omezení celý rok. „Nejvíce prací bude v nejbližší době probíhat na odtěžování zeminy při hloubení prostoru pro tunel,“ popsal chystané kroky stavbařů Adam Koloušek a dodal, že následně se bude pokračovat zabezpečováním zářezu pro budovaný tunel. Nedávno se na něm práce zastavily a mimo jiné kvůli spodní vodě se měnila technologie stavby.

Největší část objížďky povede po Ledenické ulici. Dotkne se tak nejen obyvatel Českých Budějovic a Dobré Vody, ale i těch, kteří přes Dobrovodskou či Ledenickou přijíždějí do jihočeské metropole.

Přitom i na Ledenické už je v prostoru druhého konce tunelu připraven bypass, který v dohledné době bude využit při dalším plánovaném omezení dopravy.

Podle náměstka primátora Petra Holického se dotkne uzavírka i českobudějovické MHD, ale ta dostane pro cestu do Třebotovic a Kaliště náhradní trasu. „Zjednosměrněna bude část ulice Jaroslava Ježka,“ doplnil další dopravní změnu v lokalitě Petr Holický. „Jde o akci ŘSD, náklady platí ŘSD,“ připojil Petr Holický.

Dobrou zprávou pro řidiče v jihočeské metropoli je tak alespoň konec prací na rekonstrukci mostu v ulici Generála Píky. Podle Adama Kolouška by akce měla skončit zítra a během čtvrtka se má most vrátit do provozu. Od Lišova, čili také od D3 už nebude nutné na příjezdu do Českých Budějovic užívat objížďku po Okružní a Pražské třídě.