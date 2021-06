Dobrá zpráva pro cyklisty, autobusy je i s koly zavezou do dalších míst v kraji

V sobotu 5. června se po Jihočeském kraji rozjedou letní cyklobusové linky, které letos nabídnou nové trasy i nové výhody. Kraj společně s Jihočeským koordinátorem dopravy (JIKORD) a smluvními dopravci oproti minulým letům výrazně rozšířil území, kam cyklobusy budou zajíždět, na téměř celé území jižních Čech. Nově budou jezdit třeba do Lišova, Frymburka nebo až do Tábora. Nahlédněte do nových jízdních řádů níže v článku.

Cyklisté, ilustrační foto | Foto: Deník / Josef Beneš

Jízdní řády původních i nových cyklobusových linek najdete zde. Silnice budou autobusy brázdit celé léto až do 26. září - a k tomu za zvýhodněných podmínek. „Spoje, které umožní přepravit i kola, tvoří jedenáct linek. Ty spojují České Budějovice a okresní města s oblastmi Šumavy, Lipenska, Novohradských hor, Orlíku a České Kanady. V letošním roce přidáváme další čtyři nové linky, které propojují doposud neobsloužené oblasti České Kanady, Toulavy, Třeboňska a Lipenska,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák. Provoz nových letních linek je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu RegiaMobil (program Interreg CENTRAL EUROPE). Linky projektu RegiaMobil propojují Jindřichův Hradec s Táborem, Frymburkem a Lišovem. „Díky nim se s kolem může kdokoli dostat k atraktivním jihočeským turistickým cílům jako je Choustník, Kozí Hrádek, Červená Lhota, Pořešín, Rožmberk nad Vltavou či Jemčina,“ podotkl Krák s tím, že poslední nová linka spojuje Tábor s Blatnou a umožní návštěvu Toulavy, zámku Orlík nad Vltavou či zážitkového parku Zeměráj v Kovářově. Občané Ševětína v anketě podpořili přesun těžby dále od centra Přečíst článek › Cyklisté i pěší turisté se dostanou bez aut do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje. Z konečné stanice se mohou vrátit přímo domů, nebo využít večerních spojů a relaxovat v nedotčené přírodě. „V letošním roce je opět očekáván zvýšený nápor turistů v Jihočeském kraji, při využití systému Jihočeských letních linek odpadá starost s hledáním parkovacího místa a nutnosti plánování tras s návratem do výchozího bodu.“ uvedl jednatel společnosti JIKORD Josef Michálek. Propojeno s Plzeňským krajem Jihočeské letní linky ale mají v letošním roce výhod daleko víc. Jednou z nich je i propojenost na další vlakové a autobusové spoje. Díky provázanosti s cyklobusy Plzeňského kraje se turisté dostanou do Sušice, Domažlic či Železné Rudy. Při použití Zelené linky je ve Slavonicích zajištěna návaznost na linky rakouského dopravce do Raabsu a Drosendorfu. Linky jsou provozovány malokapacitními a klasickými autobusy, které nabízí místo pro 5 až 25 kol, dle typu vozidla. Na systému je uplatňován smluvní tarif Jihočeského kraje a je zde akceptována jihočeská krajská jízdenka JIKORD+, která nabízí zvýhodněné cestování především pro rodiny či skupiny 2 osob. „Pevně věříme, že nabídka letošního roku uspokojí všechny návštěvníky i jihočeské obyvatele,“ dodal závěrem jednatel společnosti JIKORD Josef Michálek.